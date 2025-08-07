Así se transportan las palas del aerogenerador más potente del mundo: tienen 153 metros de largo y pesan 83,5 toneladas

La industria aeronáutica internacional está demostrando avanzar a pasos agigantados. España sin ir más lejos ha visto el nacimiento de la turbina de impulso más potente del mundo y la turbina mareomotriz más grande del planeta. Esto se puede ver claramente en las palas del aerogenerador más potente del mundo.

Tal y como informan Interesting Engineering y la agencia de noticias china Xinhua, se están transportando las que serán las tres palas de la turbina eólica más potente del mundo, una unidad desarrollada por Dongfang Electric Corporation y que tendrá una potencia de 26 megavatios.

Las tres palas, que ya se encuentran de camino a un centro de pruebas frente a las costas de China, son absolutamente mastodónticas; cada una de ellas mide 153 metros de largo y pesa 83,5 toneladas de peso, y se situarán a una altura de casi 200 metros.

Las palas del aerogenerador más potente

Todo comienza el pasado 1 de agosto, cuando las palas empezaron su periplo siendo cargadas en un carguero especial desde el puerto de Yantai, en la provincia china de Shandong. Cabe aclarar que no se instalarán inmediatamente en el aerogenerador que desarrolla Dongfang.

Y es que el proyecto, que lleva en desarrollo desde el 2024, aún tiene que pasar una serie de pruebas antes de comenzar a operar. Las palas sin ir más lejos no se instalarán, sino que serán sometidas a pruebas de fatiga para comprobar su rendimiento.

Three super-large offshore wind turbine blades, each measuring 153 meters long and weighing 83.5 metric tons, were loaded at the Penglai Port area of Yantai, Shandong province, and were transported to a testing base on Friday. pic.twitter.com/QTTKN7Wfsq — China Daily (@ChinaDaily) August 1, 2025

Estas pruebas son el punto y final a una serie de regulaciones y evaluaciones para comprobar el buen funcionamiento de las mismas antes de que se instalen en la monstruosa turbina directamente en el mar, relata el portal.

Un aerogenerador cuyo eje se situará a 185 metros de altura, y que equipará un gigantesco rotor que superará los 310 metros. En esta altura se situarán cada una de las tres palas que se transportan actualmente desde China.

Cada una de estas palas mide 153 metros y pesa casi 84 toneladas. Fueron sometidas a pruebas estáticas en tierra en mayo de este mismo año, logrando la certificación para pasar al siguiente bloque de testeos antes de ser instaladas.

Tales dimensiones posicionan a estas palas como algunas de las más grandes de todo el planeta. A modo de comparativa, la pirámide más alta del trío de Giza mide 136 metros. Una altura que sería de 146,5 metros en sus años dorados.

No se queda lejos de otras megaconstrucciones presentes en el mundo moderno como el Monumento a Washington (169 metros) o la estatua Buda Lakyun Setkyar, en los alrededores de Monywa, y que es la segunda estatua de la deidad más grande del mundo (129 metros).

Respecto al aerogenerador, se espera que este sistema pueda dar energía a 40.000 hogares al año, constituyéndose como un nuevo hito en la innovación de energías renovables con un molino eólico flotante.

Palas cargándose en el barco. Agencia estatal de noticias Xinhua Omicrono

No solo eso; Dongfang Electric promete que una vez totalmente operativo, el aerogenerador pueda otorgar nada menos que 68 millones de kilovatios-hora de electricidad limpia al año, según expone su socio China Huaneng Group.