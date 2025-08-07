Este coche eléctrico acaba de batir un récord Guinness: ha conseguido recorrer más de 1.200 km con una única carga

Es un hecho: el futuro de la movilidad y del automovilismo es eléctrico. Ya existen tecnologías que cargan baterías igual de rápido que si repostásemos gasolina, así como motores que prometen una brutal carga al 100% en menos de 20 segundos. Esta firma ahora presume de todo un récord de autonomía.

La empresa automovilística Lucid ha anunciado la obtención de un récord Guinness mundial, logrando el título al viaje más largo del mundo realizado por un coche eléctrico con una única carga. Sin pasar por el cargador.

Lo ha logrado con su Lucid Air Grand Touring, que presume de una descomunal autonomía de 1.205 kilómetros sin necesidad de cargarse. Un récord que ha destronado a otro establecido en junio de este mismo año, que logró 1.045 kilómetros de recorrido.

Récord Guinness de autonomía

El viaje en cuestión se realizó desde St. Moritz (Suiza) y Múnich (Alemania). El Lucid Air Grand Touring recorrió "carreteras alpinas, autopistas y carreteras secundarias", empezando en un 100% de porcentaje y agotando por completo la batería del coche en el final del recorrido.

El coche en cuestión disfruta de una autonomía en WLTP de 960 kilómetros, o lo que es lo mismo, 13,5 kh por cada 100 kilómetros. Su potencia se traduce en 831 CV, con una velocidad máxima de 270 kilómetros por hora en sus mejores condiciones.

Certificación del World Guinness World Record. Lucid Omicrono

Además de esta autonomía, el Lucid Grand Touring incluye carga ultrarrápida que otorga al conductor 400 kilómetros de autonomía en apenas 16 minutos. Por el resto, es un sedán multiplaza que puede acomodar hasta cinco pasajeros en un interior de amplio rango.

Cabe aclarar que este no es ni mucho menos el único récord que el propio Lucid Air ha conseguido. De la mano de Umit Sabanci, creador de contenido especializado en récords relacionados con viajes, ya consiguió el récord a la mayor cantidad de países visitados con una sola carga en un vehículo eléctrico de batería de producción con este mismo coche.

En ese momento, Sabanci pudo cruzar nada menos que nueve países. "Este nuevo logro lleva este viaje aún más lejos. Me enorgullece formar parte de un movimiento que demuestra que la movilidad eléctrica no es solo el futuro", expuso Sabanci en el comunicado de Lucid.

Lucid ya sorprendió en el año 2017, con su Lucid Air capaz de alcanzar los 378 kilómetros por hora aprovechando su brutal potencia de 1.000 caballos de potencia. Unas cifras que superaron al Lamborghini Aventador de la época.