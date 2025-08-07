Apple se alía con Samsung para fabricar los sensores de las cámaras del iPhone 18 en Texas y apaciguar a Donald Trump

La agresiva política arancelaria de Donald Trump y que ha llegado incluso a afectar a España sigue trayendo cola. Apple ya ha cedido a las presiones del magnate para invertir en Estados Unidos, que también incluyen fabricar iPhone en el país. Ahora, Apple mueve ficha para afianzar esta idea.

Para apaciguar la ira de Trump, Apple anunció un programa de inversión en Estados Unidos de 500.000 millones de dólares en un lapso de cuatro años. No solo esta cifra ha aumentado 100.000 millones más, sino que ha anunciado el Programa de Manufactura Estadounidense (AMP).

Algunos de los primeros socios colaboradores de AMP están Samsung, para fabricar chips en la fábrica de la firma coreana en Austin (Texas) y Corning, la compañía detrás de los cristales reforzados de los smartphones de última generación.

Apple invierte todavía más en EE.UU

La AMP de Apple integrará a empresas y organizaciones de renombre mundial, como serían las ya mencionadas Samsung y Corning junto a Texas Instruments, GlobalFoundries, Broadcom y Ankor, entre otros.

La clave de este programa es la creación de una cadena de suministro de silicio de extremo a extremo en el territorio estadounidense, que aspira a crear más de 19.000 chips para productos de Apple en este mismo año, incluyendo a TSMC ubicada en Arizona.

Fábrica de Corning Apple Omicrono

Por un lado estarán las obleas, que correrán a cargo de GlobalWafers America en Sherman (Texas) y que se usarán en las fábricas de semiconductores estadounidenses. Le seguirá Applied Materials para la producción de equipos de fabricación de semiconductores.

Es aquí donde entra la colaboración entre Apple y Samsung en esta fábrica de Austin, que tendrá como objetivo "lanzar una innovadora tecnología de fabricación de chips, nunca antes vista en el mundo". Será la primera vez que se aplique, primero en Estados Unidos.

La planta "suministrará chips que optimizan la potencia y el rendimiento de los productos de Apple, incluyendo los dispositivos iPhone que se envían a todo el mundo".

Por otro lado se ha firmado el contrato con GlobalFoundries para ampliar la fabricación de estos semiconductores, fabricando tecnologías inalámbricas "y gestión avanzada de la energía". Tecnologías que Apple ve como cruciales para conseguir una mejor conectividad y una mejor autonomía.

iPhone 16 con Ceramic Shield. Apple Omicrono

Apple además ha firmado un acuerdo de expansión con Corning para fabricar cristales dedicados a los productos de Apple. El punto álgido del acuerdo radica en la producción de todo el vidrio a nivel mundial de los iPhone y Apple Watch en la planta de Kentucky en Harrodsburg.

Así, Apple explica que todo el vidrio de protección de las unidades del iPhone y del Apple Watch vendidos a nivel mundial se fabricará en Estados Unidos. Todo ello gracias a la línea de producción de vidrio más grande y avanzada del mundo que ya está construyendo Corning en la zona.

Tim Cook, CEO de Apple, ha asegurado que Corning y Apple colaborarán en construir "la línea de producción más grande y avanzada jamás creada para vidrio para smartphones". De hecho, Cook ha explicado que en la planta de Kentucky se produce el ya conocido Ceramic Shield del iPhone.

Cook ha anunciado este programa directamente en el Despacho Oval presidencial. A modo de anécdota, el CEO ha regalado una pequeña estatuilla con vidrio transparente diseñado "por un ex-cabo del Cuerpo de Marines de EE.UU" que usa cristal de la línea de Corning.