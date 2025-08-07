Amazon va a por Waymo y Tesla con sus robotaxis: consiguen permiso para circular en EEUU sin conductor ni volante

Los desastrosos robotaxis de Tesla y Elon Musk, ya en pruebas en algunas zonas de España, han sentado cátedra sobre un nuevo tipo de mercado. Un mercado ya copado por firmas como Waymo de Google, que buscan el transporte mediante coches sin conductor. Amazon ya tiene permiso para operarlos en EE.UU.

Quizás recuerdes a Zoox, startup propiedad de Amazon que busca precisamente ofrecer viajes en robotaxis, en unos curiosos vehículos que además de no tener conductor, ni siquiera tienen volante. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) ha permitido que circulen de forma oficial.

En un comunicado, la NHTSA ha anunciado la exención de estos vehículos autónomos, siendo esta la primera que se otorga a vehículos enteramente fabricados en Estados Unidos bajo este programa. Una exención que facilitará las cosas para el lanzamiento comercial de su servicio de robotaxis a finales de año.

Los robotaxis de Zoox continuarán

Según el comunicado escrito por Duffy, esta exención se enmarca dentro de la ampliación del Programa de Exención de Vehículos Automatizados para "incluir vehículos de producción nacional como parte de su Marco de Autopistas".

Hasta el momento, únicamente los vehículos autónomos extranjeros eran elegibles en este sentido, lo que a ojos de Duffy "perjudicaba a los innovadores estadounidenses". Eso sí; este beneficio inmediato tiene una clara condición.

Robotaxi de Zoox. Zoox Omicrono

Para poder acceder a la exención, Zoox y por ende Amazon deberá eliminar o cubrir "todas las declaraciones que indiquen que sus vehículos autopropulsados cumplen con las Normas Federales de Seguridad de Vehículos Motorizados aplicables".

Junto a esto, la NHTSA ha cerrado su investigación referente a la autocertificación de la propia startup de sus vehículos autónomos. "Estados Unidos, no China, puede impulsar, y lo hará, el futuro de los vehículos autónomos", explicó Duffy en una declaración.

Esta normativa llega en un momento de tensión para Zoox, compañía que pese a estar presente desde hace más de 10 años, lleva circulando sus coches autónomos desde al menos 2023, cuando empezaron sus primeras pruebas.

En mayo de este mismo año, Zoox retiró nada menos que 270 unidades después de que uno de sus vehículos sufriera un accidente en la ciudad de Las Vegas. Uno de estos coches chocó con un turismo, en un incidente que solo provocó daños menores.

Robotaxi de Waymo.

La investigación precisamente alude al informe remitido el 1 de mayo por la NHTSA, en el que se detallaba la retirada y la llamada a revisión de los robotaxis debido a un defecto en el sistema de conducción autónoma de los coches.

Este podía causar que los vehículos predijeran de forma imprecisa el movimiento de otros coches, resultando en un mayor riesgo de accidente. Amazon se disculpó por ello y afirmó que este retiro fue totalmente voluntario.

Tras notificar el caso, Amazon tomó "medidas inmediatas" para solventar la situación" y suspendió "todas las operaciones de vehículos sin conductor", llevando a una investigación y análisis interno de seguridad dentro de Zoox.

Los robotaxis de Zoox comenzaron su andadura prometiendo un servicio comercial en Las Vegas, Nevada, California y San Francisco, con operaciones limitadas de momento a empleados, familiares y amigos.

Coche de Roox. Roox Omicrono

El vehículo en cuestión cuenta con posavasos, puertas dobles con apertura automática, una consola central con carga inalámbrica para dos teléfonos y una pantalla interna para gestionar aspectos como las puertas o el transcurso del viaje.

El coche de Zoox no tiene conductor, ni siquiera volante. Toda la gestión del viaje se hace mediante la pantalla, que permite ajustar la climatización del vehículo, poner música, ver el mapa de la ciudad, etcétera.