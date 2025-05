Adiós al toldo: el invento de Leroy Merlin para tener sombra en la terraza sin hacer agujeros en la pared por 31,95 euros

El calor ya ha llegado a España, con el verano a la vuelta de la esquina. Una época para disfrutar de la terraza o el jardín de casa, aunque para ello es importante evitar exponerse al sol con productos como una pérgola con techo retráctil, toldos o un invento de Leroy Merlin para tener sombra en la terraza sin hacer agujeros en la pared por 31,95 euros.

Concretamente, Leroy Merlin ha puesto a la venta una nueva sombrilla de la marca Aktive que es inclinable y fácil de instalar; y que se puede conseguir por tan sólo 31,95 euros en su tienda online. Un producto que está arrasando en España, donde las temperaturas han aumentado.

La nueva sombrilla de Leroy Merlin cuenta con un diseño rectangular y está ideado especialmente para maximizar cada centímetro del espacio al aire libre de una casa. Por ejemplo, se puede utilizar en una terraza, en un balcón y hasta en el propio jardín para resguardarse del sol.

La sombrilla Aktive inclinable. Leroy Merlin Omicrono

Este parasol está fabricado con tejido de poliéster de alta calidad y está sujetado por un mástil de acero acompañado de cuatro varillas resistentes, lo que garantiza una gran durabilidad. También dispone de protección UV 30, por lo que ofrece un refugio seguro bajo el sol.

Además, bloquea los dañinos rayos ultravioleta (UV), protegiendo la piel. Esta sombrilla tiene igualmente un diseño reclinable que permite orientar la sombra a medida que se mueve el sol, por lo que ofrece confort a cualquier hora del día.

Su mástil, por su parte, permite al usuario adaptar la medida de la sombrilla según sus necesidades. Aunque, eso sí, Leroy Merlin señala que el parasol no incluye la base. Un invento ideal para el balcón, ya que está diseñado específicamente para encajar en áreas compactas.

También se puede colocar en la terraza o el jardín. Una de sus ventajas es que no se necesitan hacer agujeros en la pared y su instalación y almacenamiento son sencillos, permitiendo al usuario guardarlo rápidamente cuando no lo use y disfrutar de sombra al instante.

Leroy Merlin aclara igualmente que este producto cuenta con tres años de garantía a partir de la fecha de compra y que, en caso de que sea necesario, se puede pagar a plazos con PayPal. Asimismo, destaca que este chollo solamente está disponible en su tienda online, por lo que no se vende en tienda ni por teléfono.