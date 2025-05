Lo último de Xiaomi es una impresionante lavadora con doble tambor: ahorra agua y te permite separar mejor la ropa

Xiaomi ya nos tiene acostumbrados a productos en España que destacan por darle una vuelta de tuerca a un concepto ya conocido. Hace poco lo hizo con su aspiradora para el coche, que presumía de no necesitar ningún cable para funcionar. También repitió jugada, en este caso con un invento para convertir cualquier coche en una tienda de campaña en cuestión de segundos. La firma china acaba de sorprender con una brutal lavadora que integra no uno, sino dos tambores en su estructura.

Es el caso de la Xiaomi Mijia Dual Zone Washing Machine Pro 10 Kg Double Wash and Dry, que, lejos de su kilométrico nombre, se postula como una tremenda lavadora capaz de albergar en su tambor principal nada menos que 10 kilos de ropa. No obstante, la gracia de su diseño no reside en esta capacidad, sino en el hecho de que junto a este primer tambor tenemos otro mucho más pequeño, ideado específicamente para la ropa interior y que puede operar de forma independiente.

Este pequeño tambor tiene la misión de lavar una cantidad mucho menor de prendas, pero a un coste mucho menor en lo que a recursos se refiere. Así, se evita una situación muy habitual en casa, que implica lavar pequeñas prendas de ropa usando muchísima agua al depender del tambor principal de mayor capacidad. Esto da como resultado un producto no solo más eficiente en cuanto a recursos, sino más respetuoso con el medio ambiente.

Una lavadora con doble tambor

Según expone IT Home, el tambor principal que corona esta lavadora soporta una capacidad de 10 kilos en un cilindro que al igual que el del tambor pequeño, puede funcionar de forma independiente. Junto a este tenemos otro mucho menor, que admite prendas como ropa interior, paños, trapos, etcétera. Ambos tambores se pueden cargar y descargar de forma independiente, evitando por el camino el uso y la entrada cruzada de agua.

El tambor pequeño no solo es llamativo por su tamaño, sino por su eficiencia. Este cuenta con un algoritmo de pesaje preciso, que optimiza el tiempo de secado y hace el proceso de limpieza más eficiente. Algo similar ocurre con el tambor grande, que también determina de forma inteligente el peso de la ropa y establece la cantidad de detergente y el agua necesarias. Tanto es así, que también usa datos de la propia zona del usuario, la estación, el clima y hasta el índice de aire, mejorando el efecto de lavado por el camino.

Lavadora de Xiaomi. Xiaomi Omicrono

¿Y qué hay del hardware puro y duro? La lavadora hace uso de un sistema de doble suspensión con absorción de impactos independiente entre los tambores, que suaviza el traqueteo de la lavadora. Monta a su vez un motor de accionamiento directo, sistemas de control inteligentes y un algoritmo inteligente de detección de excentricidad que reduce el rango de movimiento en caso de que fuera necesario. También es importante resaltar que ambos tambores están equipados con sellos herméticos en las puertas, con capacidad de desinfección antibacteriana profesional.

Otras bondades pasan por los lavados con esterilización con vapor, la desinfección para eliminar ácaros y sistemas inteligentes que, por ejemplo, detectan si la puerta se abre tras un lavado en un período muy concreto de 30 minutos. Si el usuario no saca la ropa tras ese lapso, la lavadora ventila la ropa con aire fresco para evitar que el olor a humedad se integre en las prendas. No falta el diseño clásico y minimalista de los productos de Xiaomi, que coronan el conjunto con una pantalla táctil a color y la compatibilidad con sistemas IoT e inteligencia artificial de Xiaomi.

Precio y disponibilidad

Desgraciadamente, esta lavadora no está disponible en España y no hay detalles sobre una futura exportación al territorio europeo. Según IT Home, Xiaomi comenzará a vender esta lavadora en China a partir del próximo 13 de mayo, en un precio que comenzará en los 5.499 yuanes. El equivalente a euros aproximadamente es de 677 euros.