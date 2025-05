Ni barbacoa ni camping gas: el invento para cocinar como un profesional en acampadas que se pliega como un maletín

Con la primavera y el buen tiempo, vuelven a retomarse las actividades al aire libre en España. Una de las más populares es irse de acampada y dormir en un camping rodeado de naturaleza, ya sea en pareja, solo o con amigos. Para comer en estos lugares, es habitual emplear dispositivos como camping gas. Sin embargo, también hay otras interesantes alternativas, como un hornillo con infrarrojos y olla hasta una barbacoa portátil que funciona con batería, o un nuevo invento para cocinar como un profesional que se pliega como un maletín.

StoviGo es una revolucionaria parrilla que se pliega para convertirse en un kit portátil del tamaño de un maletín cuando no se usa para llevarla de acampada y que permite a los usuarios cocinar como un profesional en plena naturaleza. Un dispositivo que lleva dos años en fase de desarrollo y que se encuentra en búsqueda de financiación a través de la conocida plataforma Kickstarter, donde ha superado con éxito su objetivo: buscaba recaudar 8.799 euros y ya va por más de 34.800 euros.

Este dispositivo funciona con gas, que calienta un panel superior de infrarrojos que proporciona a los alimentos una cocción uniforme, y que calienta igualmente la superficie superior para utilizarla como una placa de cocción secundaria. Esta parrilla, al usar elementos calefactores infrarrojos, se puede utilizar para realizar asados, pizzas grandes; mientras que la placa se puede utilizar para carnes. Viene igualmente con una bandeja que cabe en cinco ranuras de rejilla y el espacio es lo suficientemente grande como para asar un pollo.

La parrilla viene con un horno interno que calienta hasta 482 °C, mientras que la superficie superior puede alcanzar unos 204 ºC, que se puede usar para cocinar o mantener calientes guarniciones o platos. StoviGo está fabricado en acero inoxidable y es fácil de montar, desmontar y limpiar. Y al no haber ninguna fuente de calor sobre la que puedan caer los líquidos mientras se cocina, prácticamente no hay humo. No solo eso, sino que los gases residuales que circulan también se queman, lo que reduce aún más el humo y aumenta la eficacia de la cocción.

Por ese motivo también se puede usar como barbacoa en el jardín o en la terraza, o, incluso, en interiores. Este invento funciona con una pequeña bombona de gas propano de 450 gramos que permite cocinar durante cuatro horas a fuego medio, que es más que suficiente para un fin de semana de acampada. Según los creadores de este invento, con la bombona se pueden cocinar casi 50 filetes de 280 gramos.

Un invento que es rápido, ya que apenas dos minutos después de encenderlo ya está caliente. Además, viene con ajustes bajo, medio y alto para controlar mejor la temperatura. StoviGo se puede encargar actualmente a un precio de 299 dólares, unos 263 euros al cambio, lo que supone un importante descuento sobre su precio de venta previsto de 599 dólares (unos 526 euros); y con él se recibe una práctica bolsa de transporte y un termómetro para carne.