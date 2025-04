Soy ferretero y este es el invento que recomiendo siempre para que la paella no se pase

La tecnología y la cocina se han dado mucho la mano en España. Ya existen, por ejemplo palillos que sin esfuerzo añaden sabor salado sin necesidad de echarle sal. Una herramienta tremendamente útil si, por ejemplo, nos disponemos a hacer uno de los platos más relevantes de nuestra gastronomía: la paella. Existe un pequeño gadget en forma de imán que permite hacer la paella más fácilmente, asegurando que salgan perfectas. Todo sin apenas esfuerzo, con un simple imán que nos dará las pistas necesarias.

El usuario Toño Escrig, dueño de la ferretería Escrig de Castellón en Instagram, nos da el truco en forma de imán que necesitamos. Es un pequeño utensilio magnético que cuesta 17,95 euros en España y que cumple la función de 'chivarnos' cuándo el agua está preparada para echar el arroz. El propio usuario lo explica en su perfil, dándonos detalles sobre el uso de este pequeño gadget, que no encierra ciencia alguna.

En un ejemplo hipotético de un kilo de arroz con tres litros de agua, en el que debemos adherir el imán a la sartén. Cuando el sofrito está listo, se echan los tres litros de agua, y se coloca el imán en el borde de la paellera, de modo que su borde esté justo en el borde del agua. Se añaden otros tres litros de agua, para hacer que el caldo coja el sabor del sofrito. Una vez que el caldo esté otra vez en el borde del imán, sabremos que es necesario echar todo el arroz para calcular perfectamente la proporción de arroz y agua.

El imán para hacer paellas perfecto

A nivel práctico, el dispositivo (si es que se le puede llamar así) no es ni siquiera tecnológico; no es más que un imán, que tiene un pequeño borde en el fondo y una parte plana unida a él. El objetivo es sencillo; solo hay que acoplarlo de tal forma que el borde inferior redondeado toque con el borde del agua. Es una herramienta para saber con exactitud la proporción de arroz y agua que se había calculado en un inicio.

Las ventajas de esto son muchas, y variadas. Por ejemplo, este es un gadget físico, que no requiere ni de baterías, ni de aplicaciones, ni de nada. Es un imán, y por ende su uso es increíblemente práctico y sencillo. No requiere conocimiento técnico de absolutamente ningún tipo, y al ser magnético, funcionará con prácticamente cualquier paellera o superficie metálica donde se use.

Otra ventaja de eso es que es un dispositivo imposible de usar mal. Es imposible no usarlo bien, ya que tiene un modo único de uso, que es con la parte redondeada hacia abajo. Nada de manuales, nada de baterías, nada de tecnología digital de ningún tipo. Además, su propósito es muy sencillo, y útil al mismo tiempo. Nos permite controlar el cálculo de agua y arroz que se necesita en una paella, un propósito que en muchas ocasiones no se cumple al tener que echar estos ingredientes a ojo.

El imán en cuestión se puede comprar por 17,95 euros en la web de la ferretería, con impuestos incluidos. Lo cierto es que este pequeño producto se puede adquirir en otras muchas formas pero con usos muy parecidos, por lo que una rápida búsqueda en Google servirá para poder hacernos con el nuestro si queremos otros factores de forma.