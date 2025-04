Adiós a los Mac mini equipados con chips Intel: Apple los deja obsoletos y así te afectará si sigues usándolo en tu día a día

Cada año, Apple jubila algunos de sus productos más retro con la categoría de "vintage". Para muchos aficionados a la marca, tener en su poder un producto clásico de la manzana mordida es un lujo de coleccionista, pero para el resto de usuarios puede tener ciertas connotaciones negativas a tener en cuenta. Esta vez implica la despedida definitiva de Apple de su etapa en colaboración con los chips de Intel.

Apple ha actualizado esta semana su lista de productos vintage con dos nuevos modelos. MacRumors informa que el ordenador Mac mini 2018 y el iPhone 6s entran a formar parte de la lista de equipos obsoletos del fabricante. Por lo tanto, aquellos equipos activos perderán ciertas opciones de mantenimiento de las que disponen el resto de catálogo de la marca.

Un dispositivo se considera "vintage" cinco años después de su última comercialización. El Mac Mini de 2018 salió al mercado antes de que Apple presentara Apple Silicon, y de hecho fue la última Mac mini con chips Intel. En concreto, estaba equipada con el chipset "Coffee Lake" de Intel con opciones de 4 y 6 núcleos, además de contar con la tarjeta gráfica Intel UHD Graphics 630.

iPhone 6s

El iPhone 6s, por su parte, se lanzó inicialmente en 2015, pero el fabricante lo mantuvo como un dispositivo barato hasta 2018. Este teléfono integra el chip A9 de Apple. También fue el primer iPhone con 3D Touch y el último modelo insignia con conector para auriculares. El año pasado le tocó a un hermano mayor de este teléfono, el iPhone 6S Plus entró en la lista de productos obsoletos junto a otros modelos.

Esta familia de smartphones ha dado mucho de qué hablar por estar en la lista de los modelos afectados por el caso 'Batterygate'. En esta demanda se acusó a la empresa de ralentizar algunos modelos de iPhone de forma deliberada para evitar problemas de degradación en las baterías.

¿Qué implica la categoría vintage?

Esta clasificación supone que el producto ya no recibirá más actualizaciones de software, lo que se traduce en un mayor riesgo para la ciberseguridad del usuario. No solo ya no se reciben nuevas funciones con las que mejorar la experiencia del usuario, sino que, ante una brecha de seguridad, Apple ya no envía parches con los que proteger el software de posibles atacantes. Por lo tanto, es posible seguir utilizándolo, pero siendo consciente del riesgo que se corre en el teléfono y toda la red de dispositivos a los que se conecte.

Solo hay una excepción a la norma. Apple ofrece servicios para reemplazar baterías de ordenadores MacBook (no es este caso) por un período de hasta 10 años, pese a que estos estén catalogados dentro de la lista 'vintage', lo que permite a los usuarios darles una nueva vida. Si el producto está en la lista 'vintage', solo se aprobarán las reparaciones si quedan piezas disponibles. Dos años más y el dispositivo queda olvidado por ser demasiado antiguo.