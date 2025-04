Seiko y la marca de moda Denham crean un reloj edición limitada: cuesta 480 euros y sólo hay 2.000 unidades

Seiko es una de las marcas de relojes más conocidas en todo el mundo. La firma japonesa dispone de un amplio catálogo, entre los que se pueden encontrar modelos de todo tipo: desde uno que rivaliza con el Rolex Submariner para fanáticos del buceo con gran diseño y sumergible a 200 metros u otro que rinde homenaje al mítico Timekeeper con su esfera de esmalte blanco. La última novedad del fabricante es el Seiko 5 Sports edición limitada Denham.

La compañía nipona se ha unido a Denham, marca dedicada principalmente al diseño y fabricación de pantalones vaqueros, para crear una edición limitada a 2.000 unidades que rinde homenaje a la tradición artesanal de ambas marcas, según señala Seiko en un comunicado. De esta manera, han creado un nuevo modelo del reloj Seiko 5 Sports que "captura el espíritu urbano y la autenticidad del denim en una pieza de relojería única".

El reloj Seiko 5 Sports Denham Limited Edition destaca por contar con una caja de 42,5 milímetros en acero inoxidable que resguarda una esfera azul profundo, que "evoca la riqueza cromática del denim envejecido con el tiempo". Sobre ella hay un índice triangular de las 12 horas que aparece invertido y en el interior se aprecia el logotipo de Denham, que se integra en la esfera.

El reloj Seiko 5 Sports Denham Limited Edition. Seiko Omicrono

Otro detalle interesante de este nuevo reloj es que cuenta con una paleta de colores que "refuerza su carácter moderno". Y es que los tonos militares de la esfera "aportan un aire industrial", mientras que las manecillas doradas "evocan el brillo de los remaches metálicos de los vaqueros de alta calidad". En cuanto a la correa, es de nylon azul índigo y aporta resistencia y flexibilidad "sin renunciar a la estética".

El Seiko 5 Sports Denham Limited Edition tiene igualmente un calibre automático 4R36, una reserva de marcha de 41 horas y función de parada de segundero. También incluye un cristal Hardlex curvado que protege la esfera y una resistencia al agua de 10 ATM, por lo que es ideal para los aventureros.

Además de todo ello, cada unidad de esta colaboración está numerada individualmente y esconde un detalle exclusivo en su reverso: el fondo de caja transparente y atornillado deja entrever el movimiento mecánico y luce el icónico logotipo de las tijeras de Denham junto a la frase "The truth is in the details" ("La verdad está en los detalles", en castellano).

Seiko también destaca que la caja de esta edición limitada rinde igualmente homenaje a la esencia del denim, ya que viene con un diseño que "refleja la textura del tejido y el logotipo de Denham impreso como sello de calidad". Un reloj que cuesta 480 euros y que ya está disponible en tiendas seleccionadas y en la web de la compañía japonesa.