El minimalista bolígrafo doble con conector magnético y puntas intercambiables: un nuevo icono del diseño

​"Un diseñador sabe que ha alcanzado la perfección no cuando no hay nada más que añadir, sino cuando no hay nada más que quitar", dijo en su día Antoine de Saint-Exupéry, aviador y escritor, más conocido como el autor de El principito. Y esta máxima se hace patente especialmente en el diseño de objetos cotidianos, esos que utilizamos cada día en España y que a menudo pasan desapercibidos, como los bolígrafos que son mucho más que lo que parecen.

En este caso, su función es solo la de escribir y dibujar, pero el A/B Pen es revolucionario en muchos sentidos. Los dos jóvenes diseñadores alemanes que conforman Makeduo han desarrollado este nuevo bolígrafo con un enfoque innovador y minimalista. Su cuerpo se compone de dos mitades de aluminio mecanizado que se ensamblan mediante imanes integrados, proporcionando una conexión segura y satisfactoria, y ofreciendo un sinfín de posibilidades, además de la comodidad de llevar siempre dos bolígrafos en uno.

El proceso de fabricación del A/B Pen comienza con la selección de aluminio T6-6061, conocido por su resistencia y ligereza. Cada componente se mecaniza con precisión y luego se somete a un proceso de anodizado duro, que no solo aporta color plateado o negro al bolígrafo, sino que también mejora su durabilidad y resistencia al desgaste. ​

El A/B Pen

Una de las características más destacadas del A/B Pen es su capacidad de personalización. Los usuarios pueden mezclar y combinar más de 15 colores y estilos de tinta diferentes, incluyendo diversas anchuras de línea y tipos de puntas, gracias a recambios económicos y compatibles con marcas de terceros. Esta versatilidad permite adaptar el bolígrafo a diferentes necesidades y preferencias, tanto para la escritura como para el dibujo. ​

Además, el A/B Pen incluye una base magnética con una pinza de acero, que facilita su sujeción a cuadernos, funda de tablets y ebooks, asegurando que el bolígrafo esté siempre al alcance de la mano.

Es el resultado de los 8 años de experiencia de Makeduo como diseñadores, que ahora se lanzan a la aventura de comercializar su primer producto a través de una campaña de crowdfunding en la plataforma Kickstarter y su página web.

De momento no han hecho público el precio que puede tener el producto, habitualmente rebajado para los primeros compradores, ni la fecha prevista para su llegada al mercado. Sin embargo, en varios medios señalan el mes de mayo como el momento en el que se abrirán las reservas de un bolígrafo que aspira a convertirse en un icono del diseño moderno.