De electrodomésticos a los televisores: Samsung muestra cómo sacar partido a la IA en todos los rincones de tu hogar

Stand del World of Samsung 2025. Nacho Castañón Fráncfort Omicrono

Samsung lleva un tiempo apostando por la inteligencia artificial (IA) en sus dispositivos. El fabricante, que cuenta con una gran popularidad en España, ya ha incluido esta tecnología en sus neveras y barras de sonido. Ahora, durante su evento World of Samsung celebrado en Fráncfort (Alemania) ha presentado sus últimas innovaciones basadas en IA en televisores, artículos de audio, hogar inteligente, electrodomésticos, juegos y móviles; mostrando cómo esta herramienta está transformando la tecnología que acompaña a los usuarios en su día a día.

En el evento, al que EL ESPAÑOL - Omicrono ha acudido, el fabricante coreano ha ofrecido una visión experiencial de sus últimas innovaciones en inteligencia artificial, demostrando que el hogar conectado del futuro no es un concepto, sino toda una realidad. Y es que Samsung está redefiniendo la forma en que las personas interactúan con la tecnología para que trabaje por ellos y se adapte a sus estilos de vida, desde el entretenimiento y la productividad hasta la comodidad.

Por ejemplo, en televisores, donde Samsung ha sido la marca número uno del mundo durante 19 años consecutivos, el fabricante apuesta por ofrecer una calidad de imagen excepcional y funcionalidades con inteligencia artificial de vanguardia. En 2025, la compañía ofrece una amplia gama de tamaños de pantalla, que van desde 24 pulgadas hasta 115 pulgadas, y presenta una nueva evolución de imagen y sonido basados en IA.

Televisores Neo QLED de Samsung. Nacho Castañón Omicrono Fráncfort

Los nuevos modelos Neo QLED, OLED y QLED, incluidos The Frame y The Frame Pro, integran Vision AI, un conjunto de herramientas que "redefinen la forma en que experimentamos los contenidos, adaptándose a las necesidades del usuario". Por ejemplo, si al disfrutar de una película o serie aparece algo que se quiera buscar en Internet, Click to Search permite hacerlo de forma sencilla e intuitiva, a través del botón en el mando a distancia y seleccionando directamente en pantalla.

Otras funciones de IA que incluyen los televisores de Samsung en este 2025 son Generative Wallpaper, que permite personalizar el televisor de manera única, y Live Translate, que crea subtítulos automáticamente sobre contenidos en otros idiomas. Por su parte, Color Booster Pro, impulsado por la tecnología Quantum Dot de Samsung, amplía el volumen de color para ofrecer imágenes más ricas y vibrantes. Los modelos topes de gama, como los Neo QLED 8K QN990F y QN90F, el OLED S95D y The Frame Pro, incluyen una pantalla con tecnología sin reflejos Glare Free.

Además, tanto el televisor QN990F como The Frame Pro también incluyen Wireless One Connect, que es la evolución del aclamado sistema de gestión de cables de Samsung, que ahora permite esconder la caja sin necesidad de preocuparse por ningún cable, al ser capaz de retransmitir al televisor de manera inalámbrica a 8K y 120 Hz, a 10 metros de distancia incluso entre paredes. De esta manera, el usuario podrá tener sus dispositivos, como la consola, en otra habitación.

Para los amantes del arte, Samsung también ha presentado su mayor Tienda de Arte hasta la fecha, con más de 3.000 obras de 70 museos e instituciones de renombre mundial, ahora disponibles en todos los modelos 2025 QLED, Neo QLED y MicroLED. Samsung también ha ampliado su acuerdo con Art Basel reforzando su compromiso con el arte digital, llevando obras de arte con calidad de museo directamente a los hogares de los clientes.

Televisores Samsung. Nacho Castañón Omicrono Fráncfort

Además, con Q-Symphony, los usuarios con televisores y barras de sonido o altavoces Samsung pueden disfrutar de una experiencia audiovisual inmersiva, conectando a la perfección hasta tres dispositivos con su televisor para producir un sonido cinematográfico y simultáneo. Samsung también ha destacado que sus televisores cuentan con 7 años de actualizaciones de One UI Tizen, respaldadas por Samsung Knox Matrix.

En cuanto al entretenimiento, sus TVs vienen con modos gaming impulsados por la IA, desde el modo AI Auto Game, que optimiza los efectos visuales y los tiempos de respuesta, hasta Samsung Gaming Hub, que ofrece un acceso perfecto a los mejores servicios de juego en la nube. Y próximamente en Europa la firma lanzará el Odyssey OLED G8, el primer monitor gaming 4K OLED de 27 pulgadas del mundo, que ofrece una densidad ultra alta de 166 PPI y una frecuencia de refresco de 240 Hz; y el Odyssey G9 de 49 pulgadas Dual QHD que tiene un tiempo de respuesta de 1 ms y una pantalla curva 1000R para una experiencia más envolvente.

La IA en electrodomésticos

Samsung también ha mostrado en el evento cómo está llevando la IA al corazón del hogar con sus últimos electrodomésticos Bespoke AI y SmartThings. Con la app de SmartThings como columna vertebral de este ecosistema, Samsung sigue mejorando el AI Energy Mode, que ayuda a los usuarios a reducir los costes de electricidad cargando sus dispositivos como el Jet Bot AI durante las horas de menor consumo o lavando a temperaturas más frías mientras automatiza las tareas domésticas diarias.

Los móviles de la serie Galaxy S25 también han estado presentes en el evento World of Samsung. Unos smartphones que ocupan un lugar central, marcando una nueva era de experiencias móviles impulsadas por IA. Con Galaxy AI, Samsung está haciendo que las tareas cotidianas sean más rápidas, inteligentes e intuitivas, ya sea a través de Traducción simultánea, que permite traducciones de llamadas en tiempo real sin problemas, o Edición generativa y Asistente de dibujo, que aportan creatividad impulsada por IA a la edición de fotos.

Electrodomésticos de Samsung. Nacho Castañón Omicrono Fráncfort

Además, la Now Bar mantiene a los usuarios informados sin esfuerzo con actualizaciones en tiempo real sobre mensajes, eventos del calendario y mucho más, directamente desde la pantalla de bloqueo. Samsung también cuenta con la serie Galaxy Book5, que ofrece un nuevo nivel de informática basada en IA con Selección con IA y Samsung Studio, para que la edición de imágenes, vídeos y documentos sea más eficiente que nunca.

Las innovaciones móviles de la firma van más allá de los dispositivos individuales, integrándose a la perfección en el ecosistema impulsado por la IA. Con SmartThings Home Insight, los usuarios pueden controlar desde el bienestar de su mascota a través de Jet Bot hasta el consumo energético de su hogar, todo desde su dispositivo Galaxy.