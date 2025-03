Adiós a llamar al jardinero: la novedosa herramienta de Lidl para arreglar y cuidar tus plantas y árboles por sólo 25€

El mundo de los manitas es uno universos más cotidianos y explorados que existen. Todos en algún momento nos hemos propuesto hacer una pequeña reparación, un pequeño arreglo o algún tipo de chapuza para salir del paso. Sin embargo, hay quienes tienen talento para ello y quienes tienen menos destreza.

Para estos segundos, que seguramente seamos la mayoría, lo mejor es confiar en las primeras marcas, ya que con sus utensilios lo tendremos más fácil para tener éxito e ir aprendiendo poco a poco este noble oficio. Uno de los gremios más frecuentados es el del bricolaje.

Sin embargo, no es el único, ya que cada vez más personas se pasan a la jardinería, otro de los universos por excelencia para esos que les gusta trabajar en casa y en las tareas domésticas, sobre todo si tienen un pequeño jardín o huerto. No obstante, para adentrarse en este mundo debemos formarnos un poco y así nos garantizaremos no cometer fallos.

Una buena forma de acertar es acudir a Lidl, ya que la cadena de supermercados alemana suele sacarnos de cualquier atolladero con sus múltiples y útiles herramientas. Y es que dentro de su catálogo y por muy poco dinero tendremos utensilios para la casa, el jardín, el garage o casi cualquier estancia de la casa.

Recientemente, la empresa de supermercados ya extendida en España desde hace décadas, ha lanzado una herramienta para el jardín que nos convertirá en todos unos expertos sin necesidad de llamar o contratar a un jardinero. Se trata de su espectacular tijera telescópica, la cual podemos adquirir ya por tan sólo 24,99 euros.

¿Cómo es la tijera telescópica de Lidl?

La tijera telescópica de Lidl es una de sus mejores herramientas, ya que nos permite realizar muchas funciones con el mínimo esfuerzo y sin necesidad de ser unos expertos o de tener muchos conocimientos. Se trata de un instrumentos que abre la posibilidad de cuidar buena parte del jardín sin tener que invertir una fortuna en esos utensilios que nos limitan y que sólo nos dejan ejecutar un tipo de acción.

Y es que cuántas veces hemos ido a cortar una flor y no teníamos unas tijeras adecuadas y que nos permitieran ir al detalle. O cuántas veces hemos ido a recortar nuestro seto o nuestra arizónica y no hemos llegado porquer eran demasiado pequeñas y cortas. Pues con esta herramienta, nada se nos resistirá.

La tijera telescópica de poda con sierra de Lidl es uno de sus inventos más novedosos y revolucionarios en cuanto al jardín se refiere. Además, sólo cuesta 24,99 euros y nos ofrece una amplia variedad de movimientos y posibilidades. Lo primero que hay que saber es que es una herramienta de corte multifunción. Por un lado, es tijera de poda. Y por otro lado, hoja de sierra. Así pues, nada se le resiste.

Sin embargo, la gran virtud de este increíble instrumento que no puede faltar en nuestra terraza, nuestro jardín o nuestra parcela es que tiene una barra extensible con hasta cinco posiciones. De hecho, tiene una variedad puntos que oscilan desde los 1,60 hasta los 2,65 metros de longitud.

La tijera telescópica de poda con sierra de Lidl. Lidl

Esta increíble herramienta se encuentra a un precio muy competitivo en el mercado, ya que instrumentos similares y de marcas mucho menos fiables y de peor calidad suelen costar mucho más dinero. Por lo tanto, Lidl te ofrece ahora el producto definitivo para convertirte en un manitas de la jardinería y no tener que depender nunca más de un jardinero profesional para realizar tus podas y tus arreglos.

Por si fuera poco, esta tijera telescópica de poda con sierra cuenta con el sello de calidad y autenticidad de Parkside, firma que aporta su certificado de confianza. Un seguro que evita que nos equivoquemos con nuestra compra.