El iPhone 16e empieza a dar problemas a Apple: usuarios denuncian fallos en el sonido y la conexión Bluetooth

El lanzamiento de los iPhone 16e en España ha supuesto un antes y un después para los teléfonos de la compañía. El mismísimo Grej Joswiak, vicepresidente sénior de marketing internacional de Apple elogió este dispositivo, asegurando que nadie en la competencia podría superar su durabilidad. No obstante, ya se ha encontrado con algunos escollos en el camino: los usuarios aseguran que existe un problemático fallo de audio Bluetooth.

Así lo reportan usuarios afectados tanto en los foros de la Comunidad de Soporte de Apple como en X y en los subforos de la plataforma Reddit. Estos explican que los iPhone 16e tienen problemas a la hora de reproducir audio a través de dispositivos Bluetooth; el audio se estaría entrecortando o interrumpiendo de forma periódica. La hipótesis de un problema de software también está descartada, ya que algunos usuarios han actualizado a iOS 18.3.2 y afirman seguir sufriendo este inconveniente.

Se desconoce si este es un problema generalizado o si por el contrario afecta a una tanda de unidades. Tampoco está claro cómo se produce este fallo en la conexión Bluetooth. La teoría más aceptada entre algunos internautas de estas plataformas es que el problema surge cuando el iPhone 16e está conectado a varios dispositivos Bluetooth de forma simultánea.

Un problema de Bluetooth en los iPhone 16e

De momento, solo hay reportes en Estados Unidos de este asunto, o al menos no se han producido quejas prominentes en territorio español. "Acabo de pasar del iPhone 13 mini al iPhone 16e y cualquier dispositivo Bluetooth falla constantemente. El sonido se pausa un segundo, y luego se reanuda", relata una de las quejas más conocidas. "Compré un 16e hace un par de días y tenía problemas de interminencia con el Bluetooth", detalla otra queja.

¿Y qué hay de los reemplazos? Si bien esta información no está verificada, existen casos de usuarios que afirman haber recibido un reemplazo por parte de Apple, y tener los mismos problemas de Bluetooth en la unidad de reemplazo. De momento y a fecha de escrito este artículo, Apple no se ha pronunciado al respecto, ni ha confirmado la veracidad de este fallo. Por ende, no se sabe si los de Cupertino lanzarán un parche de software que pueda solventar este inconveniente o por el contrario, este es un problema de hardware que se debe resolver en nuevas unidades.

Siempre según los usuarios, esto no ocurre con otros iPhone conectados a estos mismos auriculares o altavoces Bluetooth, lo que descartaría que el software tuviera algo que ver. Por otro lado, hay otro grupo de usuarios que sí que especifican que las betas de iOS 18.4 no sufren de estos problemas, indicando justo lo contrario; que el software de estos iPhone 16e sí influye.

Eso sí, ya se han puesto sobre la mesa algunos ajustes que solucionarían estos problemas de audio al menos parcialmente. Por ejemplo, uno de estos usuarios afirmó que usar un único dispositivo (un altavoz o un auricular) al mismo tiempo evita que las interrupciones aparezcan.

Otro 'truco' parece pasar por olvidar y volver a reconectar estos dispositivos. Un comprador del iPhone 16e especificó que había podido solucionar estos cortes de audio olvidando su altavoz desde los ajustes para luego volver a enlazarlo. Esto, según él, evitó que el problema volviera a manifestarse. Sin embargo, no parecen ser soluciones definitivas o que estén comprobadas como efectivas.

Si eres un usuario afectado por este problema, la mejor solución posible es pasar por el soporte oficial de Apple, y comunicarle a la empresa este hecho para que te den la mejor solución posible. Solo hay que seguir los pasos para contactar con la compañía y solicitar un reemplazo o un reembolso del dispositivo si se ha comprado a través de la página web de la firma californiana.