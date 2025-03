Apple presenta el nuevo iPad Air con chip M3: más potencia, nuevo Magic Keyboard y diseño continuista

Tal y como avisó Tim Cook hace escasas horas, han comenzado los lanzamientos de dispositivos de Apple para esta semana. Por fin es oficial en España: llega el nuevo iPad Air M3, la nueva tableta 'barata' de la firma californiana estrenando dos importantes novedades bajo el brazo: la inclusión de los chips M3 y un nuevo Magic Keyboard especialmente dedicado a los iPad Air que incluye una nueva fila de funciones con 14 teclas adicionales.

Los rumores finalmente han resultado ser ciertos. El primero de los dispositivos de la gama Air de Apple se ha renovado, en este caso con el nuevo ipad Air que es totalmente continuista en diseño, pero no así en hardware. Si bien es cierto que se rumoreaba acerca de la inclusión de los chips M4, el nuevo iPad Air estrena el chip de la pasada generación, el M3, siguiendo con la tradición de los anteriores modelos. En este sentido, Apple habla de un gran salto de potencia respecto a procesadores anteriores.

No es para menos; este M3 es 3,5 veces más veloz que el iPad Air con chip A14 Bionic, y además es el doble de potente que los iPad Air con procesadores M1. Seguimos manteniendo, por otro lado, los dos modelos de 11 y 13 pulgadas ya habituales estrenando Apple Intelligence y las más que esperadas compatibilidades con iPadOS 18, los Apple Pencil y por supuesto, iPadOS 18. Todo ello manteniendo el mismo precio del modelo de 11 pulgadas.

El nuevo iPad Air es oficial

El periodista Mark Gurman de Bloomberg vaticinó que efectivamente, los iPad Air recibirían una renovación interna en esta semana, poco antes de que lo confirmara oficialmente Tim Cook. Sin embargo, quedaba la duda ya que recordemos que los iPad Air ya fueron renovados en mayo de 2024 junto a los iPad Pro M4; hace menos de un año. Dado que Apple estaba empeñada en actualizar todos sus dispositivos a estos nuevos procesadores M4, se estimaba que este iPad Air 2025 siguiera esos pasos.

Pero no ha sido así, al menos no del todo. No tenemos el M4, pero sí el M3, un procesador muy similar en potencia y que en este caso cuenta con una variante de 8 núcleos en CPU para otorgar hasta un 35% más de potencia en comparación con el chip M1 en tareas multihilo. La GPU pasa a ser de 9 núcleos, lo que supone un rendimiento gráfico de hasta un 40% más. Gracias a ello, el iPad Air es compatible con el almacenamiento dinámico en caché, el sombreado de malla y más importante aún: el trazado de rayos por aceleración de hardware.

Nuevo iPad Air M3. Apple Omicrono

Otra gran novedad reside en el Neural Engine mejorado del iPad Air con M3, para ejecutar de mejor forma las necesidades de Apple Intelligence en iPadOS. De nuevo, comparándolo con el M1, el Neural Engine del M3 es hasta un 60% más rápido en tareas de IA. Recordemos que los iPad Air con procesadores de la gama A Bionic no tienen compatibilidad con la suite de funciones de inteligencia artificial, por lo que este es, junto al resto de iPads Air de la gama M, compatible con Apple Intelligence.

No obstante, una de las mayores novedades tiene que ver no tanto con la propia tablet en sí, sino con su accesorio: el Magic Keyboard, que también ha sido renovado, como vaticinaban los rumores. El formato es más o menos el mismo, haciendo que el iPad Air se mantenga suspendido con imanes, pero obtenemos un trackpad más espacioso y una mayor precisión en tareas que requieran velocidad.

Tanto es así, que este nuevo teclado incluye 14 teclas nuevas en una fila completa para tner a mano ajustes como el brillo de la pantalla o los controles de volumen. Su bisagra inferior hecha de aluminio también incorpora un USB-C para cargar la tablet directamente. A todo ello le sumamos una nueva versión en blanco y dos variantes distintas: una para el iPad Air de 11 pulgadas y otra para el de 13.

Nuevo iPad de 11ª generación

Paralelamente al iPad Air, Apple ha anunciado de manera algo más discreta el iPad de 11ª generación, que también mantiene el mismo diseño pero mejora en prestaciones. El iPad más barato ahora posee un chip A16 Bionic, lo que supone un 30% más de potencia, y un 50% más si lo comparamos con el iPad que posee el A13 Bionic. Al no tener un procesador A17 Pro como mínimo, el iPad de 11ª generación no es compatible con Apple Intelligence.

iPad de 11ª generación. Apple Omicrono

Su gran baza reside en su autonomía, la cual promete un uso constante de alrededor de un día entero. Por supuesto, recibe todas las novedades de iPadOS 18, que incluyen las grabaciones de audio y transcripción mejoradas, la nueva app de Calculadora con integración del Apple Pencil o la Escritura Inteligente de la app Notas.

Precio y disponibilidad

El iPad Air de 11 pulgadas estará disponible en azul, púrpura, blanco estrella y gris espacial en varias modalidades de almacenamiento, que van desde los 128 GB hasta el terabyte de capacidad. El iPad de 11ª generación estrena una versión de 128 GB base y una opción de 512 GB, en azul, rosa, amarillo y plata. Esta es la tabla de precios:

iPad Air (WiFi) 11 pulgadas iPad Air (WiFi) 13 pulgadas iPad Air (WiFi + Celular) 11 pulgadas iPad Air (WiFi + Celular) 13 pulgadas iPad 11ª Gen WiFi iPad 11ª Gen + Cellular 128 GB 699 euros 949 euros 869 euros 1.119 euros 399 euros 569 euros 256 GB 829 euros 1.079 euros 999 euros 1.249 euros 529 euros 699 euros 512 GB 1.079 euros 1.329 euros 1.249 euros 1.499 euros 779 euros 949 euros 1 TB 1.329 euros 1.579 euros 1.499 euros 1.749 euros - -