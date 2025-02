No, el nuevo módem C1 de Apple no es el motivo de que el iPhone 16e no tenga MagSafe

El pasado 19 de febrero Apple lanzaba en España el nuevo iPhone 16e, el que se convertía en su smartphone más barato y el sucesor espiritual de la línea iPhone SE, ya extinta. Un dispositivo que llega con el chasis de un iPhone 14, Face ID y Apple Intelligence bajo el brazo a cambio de varios compromisos, como la falta de imanes para conexión MagSafe. En un principio se pensaba que el culpable de ello era el módem C1 que estrena Apple con este iPhone 16e, pero nada de eso.

Y es que desde su introducción en los iPhone 12, los usuarios han valorado mucho la carga magnética MagSafe. Usando una serie de imanes en la parte trasera, es posible acoplar todo tipo de accesorios imantados a los iPhone fácilmente. Incluso permite acoplar el teléfono a soportes, enganches para el coche, etcétera. El iPhone 16e tiene entre sus limitaciones la falta de imanes MagSafe, algo que por otro lado se puede resolver fácilmente con una funda.

En un primer momento, los usuarios le echaron la culpa al chip C1 de Apple, el nuevo módem de Apple desarrollado tras la compra de la división 5G de Intel, y que presume de un diseño que favorece enormemente la eficiencia energética, dotando a este móvil de una buena autonomía. Las pruebas (y Apple) lo dejan claro: los imanes no interfieren en absoluto con el módem C1.

El iPhone 16e no tiene MagSafe

Los usuarios salieron en tromba a criticar la decisión de Apple de eliminar de la ecuación la conexión magnética MagSafe, y pusieron sus ojos sobre el módem C1. En este sentido, internautas explicaban que los imanes podían llegar a interferir con este nuevo chip, e incluso medios como MacWorld citaron fuentes relacionadas con la industria que daban pábulo a esta teoría.

Apple salió a la palestra a desmentir este rumor. La empresa confirmó a MacWorld que en ningún momento se había eliminado MagSafe del iPhone 16e por culpa del módem C1. No obstante, se han realizado pruebas a nivel industrial que han buscado determinar si de alguna forma los imanes de MagSafe interfieren con el rendimiento del chip C1, y al menos sobre el papel los resultados lo dejan claro: no tiene nada que ver.

Chip C1. Apple Omicrono

9to5Mac cita a un fabricante de accesorios que realizó pruebas para verificar esto. Si bien es cierto que el iPhone 16e no tiene MagSafe, es posible 'otorgárselo' con una funda que sí tenga imanes en su parte trasera. El proveedor hizo pruebas de carga con esta funda y probó el rendimiento 5G de su chip C1, y en ningún momento se halló una correlación. Las velocidades de descarga y subida del módem no variaban, independientemente de si se usaba esta funda o no.

Esta prueba se realizó con una conexión celular y se probó la herramienta Google Internet Speed Test en Safari. En todo momento, la media de descargas se situaba en torno a los 190-200 Mbps. Ni usando la funda con MagSafe ni añadiéndole el disco de carga inalámbrica MagSafe de Apple se notaba diferencia alguna. Por otro lado, sí que se notaban variaciones en la velocidad de carga inalámbrica, aunque esto se debe sobre todo a la dificultad de alinear correctamente el puerto de carga y la parte trasera del teléfono a través de una funda.

Entonces ¿por qué el iPhone 16e no tiene MagSafe? La explicación es bien sencilla: los costes. Recordemos que este no iba a ser un modelo económico del iPhone 16, sino que iba a ser un iPhone SE de cuarta generación. Es decir, estaba pensado como el teléfono más económico de la línea iPhone, lo que implicaría unos recortes. Los más evidentes son la Dynamic Island o la ausencia de una lente gran angular.

Por ende, es fácil pensar que Apple retiró los imanes MagSafe por una cuestión de costes. Al eliminar este sistema, se reduce el coste de manufacturación del dispositivo en cuestión. Es más que probable que Apple tuviera que enfrentarse a la difícil decisión de elegir qué funciones de los iPhone 16 se quedaban fuera, y una de ellas resultó ser esta conexión que muchos aprovechan en su día a día.