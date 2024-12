Ni tendedero ni secadora: la solución más barata para secar la ropa en invierno que acelera el secado y elimina los olores

Secar la ropa en invierno es uno de esos desafíos que se complica todavía más cuando el clima es especialmente húmedo y frío. Esa combinación de humedad, falta de calor y poca ventilación pueden hacer que el proceso de secado se alargue durante días, dejando ese característico y desagradable olor a humedad tanto en el hogar como en la propia ropa.

Sin embrago, existen formas capaces de acelerar este proceso de secado y no necesariamente tendrás que disponer de una secadora. Y es que, aunque esta es una opción eficiente siempre que el clima no permite secar la ropa al aire libre, este tipo de electrodomésticos pueden ser bastante costosos y aparatosos. Así que, bien sea porque no dispones de espacio, porque se sale de tu presupuesto o porque simplemente no está entre tus opciones, el siguiente invento podría convertirse en tu mejor aliado.

Esta vez queremos hablarte de una secadora eléctrica y portátil en formato de cómodo armario desmontable, que podrás encontrar a la venta en Carrefour y con un interesante descuento por el Black Friday. Esta ha pasado de los 187,54 euros iniciales a tan solo 61,29 euros y además, se presenta como una de las soluciones más eficientes para este invierno.

Este armario desmontable y con secadora integrada es el modelo Dupledry Innovagoods de 1200 W y cuenta con dos alturas. Un aparato que solo podrás encontrar disponible en la web de Carrefour y que, además de ser totalmente silencioso, dispone de una estructura resistente, ofrece gran capacidad y es resistente a altas temperaturas.

De hecho, esta secadora de aire caliente alcanza una temperatura máxima de 70ºC que facilita el secado rápido de las prendas, a la vez que esteriliza y elimina los típicos olores a humedad en las prendas. Un dispositivo que podría desaparecer en cuestión de horas de la web. Te contamos todo sobre sus características y funcionamiento.

Cómo funciona esta secadora eléctrica

Esta secadora eléctrica y portátil de 2 alturas en el modelo Dupledry Innovagoods y que ofrece Carrefour, combina funcionalidad, diseño compacto y eficiencia para facilitar el cuidado y el secado de la ropa en el hogar. Este modelo desmontable cuenta con una estructura resistente y estable de acero inoxidable, que garantiza mayor durabilidad que otros modelos y un uso seguro gracias a su termostato de seguridad que previene el sobrecalentamiento. Tiene una potencia de 1200 W, mientras que su funcionamiento silencioso permite disfrutar de un ambiente tranquilo mientras seca la ropa.

Esta secadora tiene también gran capacidad, soporta hasta 15 kg de prendas de diferentes tamaños y materiales, distribuidas en sus seis barras de tendido divididas en dos niveles de altura. Permite utilizarla, no solo como secadora, sino también como tendedero y armario auxiliar. Además, incluye seis soportes adicionales para colgar perchas, lo que facilita el secado de camisas y otras prendas que necesitan mantenerse estiradas, reduciendo así las arrugas y facilitando el planchado posterior.

Secadora eléctrica portátil de 2 alturas Dupledry Innovagoods.

La funda exterior desmontable con cremallera, está fabricada en tejido oxford y es resistente a altas temperaturas, a la vez que protege la ropa del polvo y la suciedad. Esta funda también es lavable a mano, lo que simplifica su mantenimiento. La tecnología antibacteriana de la secadora alcanza temperaturas de hasta 70 ºC, proporcionando un secado rápido que además esteriliza y elimina olores, ideal para mantener la ropa fresca y limpia.

Otra de las características más prácticas es su temporizador ajustable, que permite programar el tiempo de secado entre 30 y 180 minutos, asegurando un apagado automático que ayuda a ahorrar energía. Su diseño portátil incluye cuatro ruedas con rotación de 360º y bloqueo de seguridad, permitiendo un fácil desplazamiento por el hogar y una firme sujeción cuando se coloca en su lugar.

Con unas dimensiones aproximadas de 70 x 150 x 45 cm, esta secadora compacta se adapta perfectamente a espacios reducidos, siendo ideal para quienes buscan una solución eficiente y práctica para secar la ropa en invierno. Su bajo consumo energético y materiales de alta calidad, como el ABS, el polipropileno y el acero inoxidable, aseguran un buenísimo rendimiento.