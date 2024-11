Ni calefacción ni obras: la solución en España para aislar la casa del frío cuesta 10 euros y baja un 20% la factura

Aislar la casa del frío cuando llega el invierno es una de las preocupaciones típicas por esta época del año en muchos hogares españoles. Y es que, un buen aislamiento es clave que mantener la casa confortable, caliente y sin que para ello tenga que subir de más nuestras facturas energéticas. Sin embargo, a menudo las opciones para aumentar ese aislamiento suelen implicar costosas y aparatosas obras en casa.

Bien sea porque se sale de tu presupuesto o porque simplemente quieres una solución rápida y que no requiera de ningún tipo de obra o instalación complicada, en el mercado podemos encontrar actualmente muchas alternativas para ayudar a que el calor no escape de nuestro hogar. Estas son perfectas para aumentar el calor de los radiadores o de la calefacción en casa, no son costosas y tampoco implican ningún tipo de obra.

Un buen punto de partida para garantizar ese aislamiento en casa y asegurar que nuestro hogar permanezca caliente todo el invierno, no es solo aislar doblemente las ventanas, sino también sellar cualquier posible rendija en las puertas por las que pueda producirse ese escape de calor. Aunque existen numerosas opciones, esta vez hemos dado con un modelo de burlete con excelentes propiedades aislantes y que también hace las veces de aislante acústico.

Este lo hemos encontrado en la web de Amazon y su precio es de tan solo 10,19 euros. Una de las características claves de este modelo, es que cuenta con una funda de polipiel de alta resistencia y durabilidad, a la vez que cuenta con dos rellenos de espuma EVA y no tiene adhesivos, por lo que no daña la puerta.

Un burlete ideal para ubicar en suelos de madera, azulejos, vinilo o incluso alfombras y que, además de bloquear el escape de calor y el ruido, también evita cualquier tipo de corriente de aire del exterior, a la vez que bloquea el paso de luz, polvo o insectos.

El mejor aislante térmico para casa

El burlete de puerta del que te hablamos es el modelo HOGARLAX que aún está disponible en Amazon. Este modelo cuenta con un diseño de doble rollo que asegura un aislamiento completo, bloqueando corrientes de aire y minimizando las fugas de temperatura, ya sea frío o calor.

Gracias a su capacidad para mantener una temperatura interior constante, este burlete contribuye a reducir significativamente el consumo energético, logrando ahorros de hasta un 20 % en las facturas de calefacción y aire acondicionado. Además de su función térmica, es multifuncional, ya que actúa como barrera para el polvo, los insectos y el ruido, convirtiéndose en un elemento imprescindible para cualquier tipo de puerta, ya sea interior o exterior.

Burlete para puerta Hogarlax de Amazon.

Este es ajustable y adaptable a puertas de hasta 93 cm de ancho y un grosor de 4 a 4,8 cm, lo que permite cortarlo a medida para una instalación personalizada. Su versatilidad lo hace compatible con todo tipo de superficies, como alfombras, vinilos, maderas o azulejos, sin requerir adhesivos ni tornillos que puedan dañar las puertas.

Al estar fabricado con una funda resistente de polipiel y tubos de espuma EVA, garantiza durabilidad y resistencia a deformaciones, además de ser impermeable y lavable, lo que facilita su mantenimiento y prolonga su vida útil. Se encuentra disponible en seis colores, por lo que también se adapta perfectamente a la decoración de cualquier espacio.

Este burlete no solo mejora el confort térmico y acústico del hogar, sino que también contribuye a un entorno más eficiente y sostenible, al reducir el consumo energético y las emisiones asociadas. Con una instalación tan simple y beneficios económicos y funcionales tan evidentes, es una inversión inteligente para quienes buscan mantener su hogar cálido en invierno y fresco en verano, al mismo tiempo que optimizan su presupuesto energético.

Otros trucos para aislar la casa del frío

Más allá de este truco para mejorar el aislamiento en el hogar, hemos revisado los consejos y recomendaciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) para reducir los costes de luz y gas y estos combinan la aplicación de sencillos trucos y reformas en el hogar con la elección de tarifas energéticas más económicas en España.

Entre las principales medidas destaca la instalación de ventanas eficientes, cuyos marcos de aluminio, PVC o madera mejoran significativamente el aislamiento térmico, ya que estas superficies pueden representar hasta un 35 % de los huecos en las paredes.

Otra acción importante es sustituir la base del suelo con materiales aislantes, como espumas fenólicas o láminas de poliestireno, que pueden reducir las pérdidas energéticas hasta en un 7 %, según el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España. En el caso de las paredes, las infiltraciones en paredes de doble hoja son una solución efectiva para minimizar las fugas de calor causadas por los puentes térmicos, empleando materiales como poliuretano o celulosa.

Además, la instalación de persianas aislantes de PVC o aluminio puede disminuir en un 25 % la entrada de aire frío, superando a modelos menos eficientes como las venecianas o alicantinas.

Otros consejos prácticos incluyen como en este caso, la colocación de burletes en las puertas para evitar corrientes de aire, sellar ventanas con espuma de poliuretano, emplear climatizadores portátiles eficientes y situar alfombras en las habitaciones para potenciar el aislamiento.

Estas estrategias, enfocadas en mejorar el aislamiento del hogar, no solo contribuyen a reducir el consumo energético y la factura de la luz, sino que también aseguran un invierno más cálido y confortable.