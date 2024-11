Adiós a tener que pagar más en la factura: el sencillo truco de un fontanero para que los radiadores calienten más

España se prepara para la llegada del invierno en las próximas semanas. Unos meses más fríos del año en los que la luz y el gas serán los principales protagonistas para que la temperatura en el hogar se mantenga confortable pero también los culpables de que la factura siga subiendo. Pero, ¿sabías que existen fórmulas y sencillos trucos con los que puedes disfrutar de un invierno al calor y reduciendo tu consumo de energía?

Más allá del ahorro en calefacción que puede suponer un buen aislamiento, el tipo de calefacción y radiadores o nuestros propios hábitos, existen una serie de trucos que los profesionales siempre utilizan y recomiendan para asegurar un mayor ahorro en la factura y para que en este caso, también pueda aprovecharse todo el calor de los radiadores.

Sobre esto precisamente es sobre lo que ha hablado el experto en instalaciones, reformas y fontanería, el Fonta Joan en TikTok. El experto ha compartido varios trucos importantes y entre ellos, uno que a menudo olvidamos año tras año en muchos hogares en España y que puede estar impidiendo que los radiadores calienten bien el hogar: purgar los radiadores.

El experto comienza explicando que con la llegada del frío, preparar la calefacción es un paso que no se puede pasar por alto. Antes de encenderla, hay ciertos detalles que debes revisar para garantizar que funcione correctamente. Como bien aconseja @elfontaJoan: "No enciendas tu calefacción sin antes haber hecho esto: enciende la calefacción y revisa que las válvulas estén abiertas, que no haya fugas y que esté todo correcto".

Asegura que purgar los radiadores es algo fundamental para evitar que el sistema pierda eficiencia, así que "si escuchas ruidos raros o el radiador no calienta por la parte superior, con una llave de radiador, un destornillador o una simple moneda, abre esta válvula y deja que salga todo el aire hasta que empiece a salir agua. Súper fácil purgar un radiador", asegura.

Mejores trucos para ahorrar en calefacción

Además de esto, asegúrate de revisar la presión de la caldera, ya que un nivel incorrecto puede afectar el rendimiento del sistema. "Revisa también la presión de tu caldera, esta debe estar entre 1 y 1,5. Si está por debajo, tus radiadores no rendirán bien. Para llenarla, abre esta llave de llenado hasta que la presión indique la adecuada", apunta.

Otro punto importante es la ubicación del termostato y su configuración. Según las recomendaciones del experto: "sitúa el termostato en una buena ubicación y ajusta la temperatura ideal. Lo recomendable es entre 19 y 22 grados. Cada grado de menos puede reducir la energía entre un 7 y un 10%, pero eso ya va a depender de tus necesidades y de la zona".

Aquí te dejo unos consejos super útiles para poner en marcha tu calefacción antes del invierno. 1- Comprueba que las llaves estén abiertas y no haya fugas. 2- Deja los radiadores libres de obstáculos para que el calor fluya. 3- Pon la presión de la caldera entre 1 y 1'5B para que funcione correctamente. 4- Aprovecha el calor del sol abriendo las cortinas 5- Ubica el termostato en un buen sitio. Lejos de fuentes de calor o corrientes de aire. 6- Purga los radiadores Y no olvides de visitar la web de @ocuconsumidores la organización de consumidores y usuarios que te ayuda a ahorrar, donde encontrarás más trucos para ahorrar y compradores de tarifas.

Finalmente, aprovecha recursos naturales para maximizar la eficiencia de tu calefacción: "Durante el día, abre las cortinas y deja que el sol caliente la casa de forma natural y por las noches, cierra las persianas para aislar mejor".

Siguiendo estos consejos prácticos, no solo ahorrarás energía, sino que también evitarás problemas frecuentes como radiadores que no calientan bien. Recuerda, purgar los radiadores es un paso imprescindible y muy sencillo para que el sistema funcione correctamente y así tu hogar se mantenga cálido y confortable durante todo el invierno. Si tienes algún radiador tapado con algún mueble no olvides descubrirlo también, esto ayudará a que el calor fluya mucho mejor.