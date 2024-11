El ingenioso invento para poder abrir la cerradura de tu casa incluso en mitad de un apagón

Le ha pasado a todo el mundo alguna vez en España: volver a casa de noche y no acertar con la llave en la cerradura. En muchos casos, este frustrante problema no se debe al exceso de alcohol en sangre, sino a la falta de luz cerca de la puerta o a un apagón que ha dejado el barrio totalmente a oscuras. Hay soluciones disponibles en el mercado, como tener siempre a mano una de las multiherramientas que incluyen linterna, pero suelen ser caras y a veces no se ha previsto la necesidad de llevarla. ¿Por qué no integrar esa luz en un llavero?

Eso es lo que pensaron los creadores de LumiKey, un pequeño llavero compatible con distintos tipos de llaves, que ya tiene página web y está a punto de lanzar su primera campaña de crowdfunding en Kickstarter. "La LumiKey te guía a casa con facilidad mientras luce elegante en cualquier llave", señalan sus responsables.

Todavía faltan detalles sobre su uso, como la duración de sus baterías ("brilla durante horas", sin precisar) o la manera de recargarlas, pero su pequeño tamaño y baja potencia asegura un uso continuado muy prolongado. Además, "no sólo está diseñado para ser elegante, sino también duradero, por lo que puede soportar fácilmente el uso diario, ya que se lleva en el bolso o en el bolsillo".

De momento está en fase de preventa en sus dos tamaños, Mini y Maxi, con precios que van desde los 12,95 euros hasta los 24,95 euros, aunque también está disponible la opción de reservar una de las primeras unidades de la campaña de crowdfunding por sólo 1,95 euros.

Este producto se suma a recientes adaptaciones de linternas para su uso habitual en la calle. Es el caso de Lumabelt, un ingenioso cinturón con bolsillo y una potente luz LED para hacer running de noche, diseñado por el runner estadounidense Bryan Robbins "para que correr sea más seguro y agradable para todos".

Una corredora usando Lumabelt Lumabelt Omicrono

Lumabelt evita la necesidad de usar una linterna frontal LED, y añade la posibilidad de llevar guardados pequeños objetos sin necesidad de usar las manos. Tras un riguroso proceso de investigación, creación de prototipos y múltiples iteraciones, el producto final incorpora una batería recargable de 3,7 V, que ofrece una autonomía de 3 horas, ampliables con una power bank a través de su puerto USB-C.

De la luz se encarga una tira LED de 3 W de potencia y un brillo de 330 lúmenes, suficiente para iluminar varios metros por delante para evitar todo tipo de obstáculos y a otros corredores. Es muy ligera, y sus medidas de 23 cm de largo por 5 cm de alto no molestan en ningún momento al corredor.

En cuanto al precio, el coste de la oferta inicial en Kickstarter es de 27 euros por una unidad (45 euros el pack de 2), a los que habría que sumar el importe del envío, que empezaría en septiembre y en el caso de Europa oscila entre los 18,50 y los 30 euros. También se pueden añadir accesorios como una power bank de 10.000 mAh con pantalla LCD por sólo 23 euros, o una más potente, de 30.000 mAh, con placas solares, luz flash y manivela para cargarla si no se dispone de enchufe por un precio de 27 euros.