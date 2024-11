El CEO de Oura cree que Apple nunca sacará un anillo inteligente como Samsung porque "es difícil de hacer"‍

Los anillos inteligentes son una de las últimas tendencias en el sector tecnológico. Unos dispositivos que sirven para monitorizar la salud y que surgen como una interesante alternativa a los smartwatches. En España se pueden encontrar modelos de diferentes tipos, como el Samsung Galaxy Ring o el Oura, una de las marcas más populares y que utilizan los jugadores de la NBA y que ya va por su cuarto modelo. Incluso desde hace tiempo se viene rumoreando con que Apple podría lanzar su propio modelo, aunque es algo que no todo el mundo piensa que se vaya a hacer realidad.

Es el caso de Tom Hale, consejero delegado de Oura, quien en una entrevista con el medio CBNC señala que no cree que Apple tenga realmente planes de entrar en el mercado de los anillos inteligentes. Y para sostener su teoría ofrece dos explicaciones. La primera de ella es que un posible anillo diseñado por la compañía liderada por Tim Cook podría socavar las ventas del Apple Watch, el popular reloj inteligente del gigante tecnológico.

Además, el CEO de Oura señala que Apple probablemente "no está convencida del valor de tener un anillo y un reloj juntos". No sólo eso, sino que también indica que aunque la compañía de la manzana mordida probablemente esté siguiendo de cerca tanto a Oura como a Samsung, la idea de que lance un anillo inteligente seguramente no sucederá porque "es difícil hacer bien esta categoría de productos".

"Apple es una empresa muy centrada en lo que hace. Dicen: 'Hemos apostado por el reloj. Vamos a hacer del reloj nuestra plataforma'", indica Hale. Cabe recordar que Oura, que sacó su primer modelo en 2015 y es una de las empresas más conocidas en este sector, lanzó apenas hace unos meses el Oura Ring 4, su último anillo inteligente que es capaz de realizar una gran variedad de funciones, como un seguimiento del movimiento, monitorizar la forma física, la salud, el estrés y el sueño de los usuarios.

Aun así, desde hace tiempo se viene barajando la posibilidad de que Apple termine sacando su propio anillo inteligente. Al menos, la compañía con sede en Cupertino (Estados Unidos) incluso ya habría explorado esta idea, aunque el pasado mes de octubre, Mark Gurman, un conocido analista de Bloomberg ya aseguró que el gigante tecnológico no tiene ningún anillo en desarrollo.

A Apple le preocuparía canibalizar las ventas del Apple Watch, y es que el anillo inteligente contaría con muchas de las funciones del smartwatch. En su momento, el equipo industrial de la firma propuso un modelo de anillo inteligente que sería como una alternativa de menor coste al reloj, pero los ejecutivos de Apple no estaban interesados en esa idea. Una empresa que ya ha patentado dispositivos similares que han alimentado los rumores, pero que puede que nunca lleguen a lanzarse.