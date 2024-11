Adiós estufas de leña y pellets: colas en Lidl por la chimenea sin obras en liquidación que le dará estilo a tu salón

Cuando llega el invierno, es necesario buscar opciones para poder mantener el máximo confort dentro del hogar y hacer frente al frío de esta época del año. Aunque muchos han optado en los últimos años por las estufas de leña y pellets, de la mano de Lidl llega una chimenea sin obras que transforma tu salón y que está en liquidación, una buena oportunidad para hacerse con un producto perfecto para aportar calor a esta estancia del hogar.

Estamos hablando de la chimenea eléctrica 2000 W SilverCrest, un modelo con efecto de llamada LED, que está a la venta en la cadena de supermercados de origen alemán con un 13% de descuento, lo que hace que se pueda comprar por 99,99 euros. De esta forma, se convierte en una alternativa ideal para muchos hogares, especialmente para aquellos que residen en un piso o están de alquiler en un inmueble, donde las estufas de pellets no son una opción viable por sus complejas instalaciones de salidas de humos.

Una forma de poder disfrutar de un relajante efecto de las llamas es disponer de una de estas chimeneas eléctricas que tanta popularidad han adquirido a lo largo de los últimos años, pues, aunque se trata de una recreación del efecto llamada, este genera una sensación relajante y que aporta calidez.

Chimnea eléctrica de 2000W Lidl Omicrono

Con una potencia de 2000 W, tres modos de calentamiento y tres programas regulables, nos encontramos con una chimenea eléctrica perfecta para combatir el frío y que además se puede regular tanto a través del mando remoto desde su sofá hasta el termostato digital en la pantalla táctil. De igual manera, conviene saber que se puede regular hasta en cinco posiciones la intensidad luminosa del efecto llama. De hecho, se puede usar solo para iluminar el ambiente, sin función de calor, si así se desea.

Una de las ventajas de la chimenea que tiene a la venta Lidl es que no necesita de una compleja instalación, por lo que no hay que recurrir a los servicios de ningún técnico, ni tampoco para limpiar su tiro, puesto que no necesita disponer de uno al no emitir humos.

Una solución para cualquier salón

La chimenea eléctrica 2000 W SilverCrest cuenta con un diseño moderno que hace que se pueda integrar en cualquier decoración contemporánea y actual, contando con unas dimensiones de 66 x 12,5 x 46 cm, por lo que, aunque no se disponga de mucho espacio, siempre se podrá localizar algún rincón del salón para colocarla. Se adapta a muchos estilos, consiguiendo así una integración que hará que, además de poder disfrutar de una sensación agradable de calor, aporte a nivel estético en beneficio de esta estancia del hogar.

Es muy cómoda de usar, pues incluso se puede programar para que solo funcione los días de la semana deseados a través de su temporizador, y también cuenta con sistema de protección contra el sobrecalentamiento para una mayor seguridad. A estas características hay que sumar que es fácil de limpiar, sin tener que lidiar con las manchas de hollín o de humo, como sucede en las estufas de leña tradicionales, por lo que es ideal para cualquier hogar, pero en especial para entornos urbanos.

Otras opciones de climatización de Lidl

En el extenso catálogo de Lidl podemos encontrar otras opciones interesantes de climatización para poder combatir el frío del invierno, siendo algunas alternativas las siguientes:

Chimenea eléctrica 1950 W SilverCrest: esta chimenea eléctrica de Lidl tiene un efecto de leña ardiendo, además de disponer de protección contra el sobrecalentamiento para poder disfrutar de una mayor seguridad. A la venta por 79,99 euros, nos encontramos con un modelo de diseño más clásico que simula una estufa de leña y que se puede usar tanto como calefactor como solo con iluminación ambiental. Cuenta con un termostato regulable de forma continua y dos niveles de temperatura para elegir (950 W y 1950 W).

Este radiador de aceite permite disfrutar de un calor rápido y agradable, disponiendo además de un termostato de regulación continua y tres niveles de potencia (800 W/1200 W/200 W) para elegir el más apropiado para cada ocasión y momento. También dispone de protección contra vuelco y sobrecalentamiento para una mayor seguridad.

Con una intensidad luminosa de efecto llama regulable en cinco posiciones, es posible elegir entre dos niveles de temperatura para elegir el más apropiado para cada ocasión, además de tener la posibilidad de utilizarse solo para iluminar el ambiente, sin función de calor.

Todas ellas son opciones a tener en cuenta para quienes buscan disfrutar de un mayor confort en el interior de la vivienda durante los meses de más frío del año.