El dispositivo que recupera la música de las cintas de casetes: un 'walkman' transparente que se puede conectar a tu móvil

Si los discos de vinilo siguen siendo un objeto de coleccionistas y se pueden disfrutar en modernos tocadiscos, lo mismo puede ocurrir con las cintas de música o casetes. La nostalgia en la música revive clásicos como los walkman o reinventa los tocadiscos con diseños verticales. Ejemplo de esta moda también presente en España es la creación de este reproductor de casetes que integra un curioso truco para conectarse por Bluetooth al móvil y hacer lo mismo con tus reproductores más antiguos.

La marca NINM Labs repite fórmula al presentar un nuevo reproductor de casetes actualizado a los nuevos tiempos. Después de debutar en 2018 con IT'S OK que logró una financiación de más de 80.000 dólares gracias a casi mil patrocinadores, ahora traen IT'S REAL por 151,74 dólares (141 euros al cambio).

Su estilo a la hora de nombrar sus productos no ha cambiado mucho, pero los dispositivos sí han evolucionado. Se ha pasado de un pequeño reproductor walkman para llevar a todas partes a un completo equipo de música que ejerce de altavoz, viaje al pasado y decoración para el hogar.

Sobre el altavoz, la caja transparente deja a la vista la cinta en funcionamiento para darle más protagonismo a estas reliquias. Un adorno en las casas de los más nostálgicos. Los botones frontales incrementan la sensación de que el tiempo no ha pasado para reproducir, pausar, avanzar rápido, rebobinar la cinta y, por último, expulsarla.

Por supuesto, la música de estas cintas no es la única que se puede escuchar, este dispositivo utiliza la conexión Bluetooth para recurrir a Spotify, YouTube y otras plataformas streaming como Apple Music, aunque para ello esconde un truco. La función Bluetooth 5.0 se encuentra en un casete.

La cinta falsa se introduce, se enciende el reproductor y el equipo se convierte en un altavoz conectado con el móvil y otros dispositivos. Este mismo truco se puede usar con otros reproductores de música antiguos por si tu nivel de nostalgia te ha llevado a conservar tu viejo walkman o la radio del coche de tu abuelo.

IT'S REAL tiene unas dimensiones de 12 centímetros de alto, 13 cm de ancho y 11,5 cm de profundidad, además de un peso de 713 gramos, cualidades que facilitan su transporte. Además integra una batería de litio de 3,7 V y 87 mAh.