Buenas noticias si tienes este iPhone de gama alta: Apple ofrece reparación gratuita para arreglar un fallo en las cámaras

iPhone 14 Plus Chema Flores Omicrono

En las tiendas de Apple lucen los recién lanzados iPhone 16, pero modelos de hace dos años vuelven a ser noticia. En 2022, cuando se pusieron a la venta los iPhone 14 Pro, se detectó un fallo en las cámaras que requirió de una actualización del software para reparar su funcionamiento. Ahora son los iPhone 14 Plus los que presentarían una complicación más difícil de solucionar.

La empresa dirigida por Tim Cook ha emitido un comunicado sobre la necesidad de mandar a reparar las cámaras de estos modelos. Para ello ofrece reparación gratuita a sus clientes que deben seguir ciertos pasos para eliminar este fallo.

La compañía de la manzana mordida ha confirmado que las cámaras traseras de estos iPhone 14 Plus pueden carecer de la función de vista previa, es decir, las cámaras traseras no dejan ver en la pantalla la escena que se quiere fotografiar. Sin embargo, no se han dado detalles técnicos sobre lo que supone este error a la hora de reparar el teléfono.

iPhone 14 y iPhone 14 Plus Apple

El fallo solo afecta un pequeño número de dispositivos, según ha indicado Apple. Aquellos fabricados entre el 10 de abril de 2023 y el 24 de abril de 2024. Para asegurarse que el teléfono corresponde a los afectados, la marca ha habilitado un apartado online donde introducir el número de serie y confirmarlo. El número se puede encontrar en la sección de Ajustes, dentro del apartado General y después en Información.

A continuación, Apple proporciona una serie de instrucciones para reparar el teléfono. Lo primero es realizar un examen del equipo, para lo cual hay que encontrar un punto autorizado, contactar con el soporte de Apple o pedir cita en una de las tiendas de la marca. El objetivo de este examen previo es determinar que el terminal no cuenta con ningún otro desperfecto, en cuyo caso se pedirá al cliente que se encargue primero de esa reparación, que sí puede tener un coste si no lo cubre la garantía.

Por último, Apple recuerda que puede restringir o limitar la reparación al país de origen donde se compró el iPhone. En caso de que el usuario ya haya reparado la cámara sin pasar por este proceso, puede ponerse en contacto con la compañía para solicitar el reembolso.

Antes de realizar cualquier reparación o modificación de un teléfono u otro dispositivo similar, se aconseja realizar una copia de seguridad de todos los datos e información que guarda.