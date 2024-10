El nuevo iPhone barato llegaría en dos versiones: revelan unas maquetas que mostrarían su diseño

Tras los iPhone 16, Apple continúa trabajando en la llegada de nuevos dispositivos a España y todo el mundo. Y es que según diversos rumores el gigante tecnológico ya está desarrollando un nuevo iPhone barato, el iPhone SE 4, que llegaría a comienzos de 2025 y que podría utilizar la inteligencia artificial (IA) de la compañía a cambio de un precio más alto. Un dispositivo que ahora se ha dejado al descubierto, ya que unas maquetas han revelado cómo sería su diseño y que vendría con una versión de mayor tamaño.

Macotakara, un medio japonés conocido por compartir maquetas de iPhones que aún no se han lanzado al mercado, ha compartido nuevas imágenes de unidades ficticias del esperado iPhone SE 4. Unas fotografías en las que se puede apreciar que el nuevo teléfono inteligente barato de Apple contaría con un diseño similar al iPhone 14, tal y como se venía rumoreando desde hace tiempo.

No sólo esto, sino que el mismo medio japonés también ha destacado la compatibilidad del iPhone SE 4 con las fundas existentes del iPhone 14 y un supuesto modelo de mayor tamaño que, con casi toda probabilidad, no se haría realidad. Eso sí, con estas maquetas los usuarios se pueden hacer una idea de lo que pueden esperar del nuevo smartphone de la firma de la compañía de la manzana mordida.

El lateral de la maqueta del iPhone SE 4. Macotakara Omicrono

Unas maquetas que, básicamente, coinciden con todos los rumores anteriores sobre este esperado dispositivo. Por ejemplo, se ve que estas unidades falsas solamente tienen una cámara trasera, un interruptor de silencio en lugar de un botón de acción y una muesca o notch más pequeño con Face ID en su parte superior. En cuanto a sus dimensiones, la unidad ficticia mide 146,7 mm de largo, 71,5 mm de ancho y 7,8 mm de grosor; idéntico al iPhone 14.

Según el mismo medio, las fundas blandas de TPU para el iPhone 14 encajan perfectamente en el nuevo modelo barato, aunque el recorte de la cámara es excesivo, ya que el iPhone 14 dispone de dos lentes. También han indicado que el interruptor de silencio sería ligeramente más pequeño, aunque los botones para controlar el volumen y para apagar el dispositivo son prácticamente iguales.

En cuanto al modelo de mayor tamaño, este contaría con el mismo tamaño que el iPhone 14 Plus, que tiene una pantalla de 6,7 pulgadas. Aunque es probable que no acabe existiendo, ya que no hay ningún informe con respecto a una opción mayor del iPhone SE 4. De hecho, el mismo medio ha indicado que el "diseño de precisión final y la ampliación de tamaño" no se ha decidido y que hay una "posibilidad" de que sólo haya un tamaño para este dispositivo.

Independientemente de esto, también se espera que el nuevo iPhone barato de Apple venga con una pantalla OLED de 6,1 pulgadas, un procesador A18 con soporte para Apple Intelligence, un módem 5G de la compañía de la manzana mordida y un sistema de una única cámara trasera, que compartiría el mismo sensor de 48 megapíxeles que el iPhone 15.