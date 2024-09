Adiós a las sartenes para siempre: Aldi pone a la venta de nuevo su freidora de aire estrella a un precio récord

Si hay un electrodoméstico que se ha colado en los últimos años en la mayoría de cocinas españolas, son sin lugar a duda las freidoras de aire caliente o airfryer. A lo largo de estos últimos años, se han convertido en todo un imprescindible para miles de familias debido a la forma de brindar una alimentación saludable de forma práctica y sobre todo sencilla y rápida.

De hecho, tal es el boom de este utensilio de cocina que la mayoría de supermercados y tiendas locales cuentan con más de un modelo a precios de lo más dispares. No obstante, el rápido auge que ha tenido este pequeño electrodoméstico ha provocado que, en muchas ocasiones, sea complicado dar con uno económico.

Sin embargo, como viene siendo habitual, Aldi ha vuelto a sorprendernos. La cadena de origen alemán ha anunciado en su catálogo de ofertas de la semana que viene una nueva freidora de aire de la firma Ambiano a un precio irresistible.

Freidora de aire caliente. Aldi.

Esta freidora de aire es relativamente compacta, con una capacidad de 5,5 litros y una potencia de 1.700 W. Según la web de Aldi, esta oferta estará disponible a partir del día 5 de octubre, por lo que si no quieres quedarte sin la tuya apunta esta fecha en el calendario.

Con su diseño elegante y funcional, este electrodoméstico cuenta con 11 programas de cocción en la que podrás freír y cocinar prácticamente sin aceite. Además, tiene la capacidad de alcanzar hasta los 200 grados para poder cocinar cualquier tipo de alimento, e incluso para descongelarlo.

Con unas medidas de 22 x 27 x 29 centímetros y un agarre Cool Touch que se adhiere a la perfección a la encimera, se trata de un utensilio que no puede faltar en ninguna cocina. Además, podrás colocarla en cualquier lugar sin ocupar excesivo espacio. Incluso podrás guardarla en el armario cada vez que no se use y así evitar la acumulación de polvo.

Pero eso no es todo, dispone de una canasta desmontable que se podrá lavar tanto a mano como en el lavavajillas. Asimismo, gracias a su pantalla táctil, se pueden controlar las diferentes funciones, como poner un temporizador de hasta 60 minutos, seleccionar un programa e incluso cambiar la temperatura deseada.

Como se ha mencionado anteriormente, el mercado actual dispone de una gran variedad de modelos y precios de lo más atractivos de este electrodoméstico. Sin embargo, este de Aldi seguro que no deja a nadie indiferente, y es que está disponible por solo 49,99 euros.

Desde la web de la cadena recuerdan que se puede establecer un recordatorio y se puede añadir a una lista de favoritos para el momento en el que se lance la oferta. Dado el precio y las características de esta freidora, es probable que se agote en muy poco tiempo, por lo que deberías darte prisa a la hora de hacerte con ella.

Aspirador 2 en 1

A pesar de que la freidora de aire ha causado furor, Aldi no se ha quedado atrás con otras ofertas increíbles. Recientemente, la cadena alemana ha sorprendido a sus clientes con un aspirador vertical 2 en 1. Este aspirador es muy accesible en cuanto a precio y cuenta con una potencia de 140 W y una capacidad de 0,55 litros.

Además, incluye una pantalla LED y dos niveles de potencia. Lo mejor de todo es que es inalámbrico, lo que significa que no necesitas enchufarlo cada vez que lo uses; solo debes cargarlo cuando la batería se agote o incluso antes de usarlo. Como es habitual en Aldi, estará disponible en las tiendas a partir del sábado 28 de septiembre.

Otra ventaja es que se puede usar también como aspirador de mano, ya que su diseño es completamente desmontable, lo que facilita su manejo. Su cabezal permite alcanzar todos los rincones sin mucho esfuerzo.

Gracias a su tecnología ciclónica y filtros HEPA 13, puede limpiar eficazmente diferentes tipos de superficies. La duración de la batería dependerá del modo de velocidad que elijas. Y lo mejor de todo es su precio, ya que Aldi lo ofrece por solo 79,99 euros.