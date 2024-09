Adiós a la suciedad en casa: Aldi va a por Dyson con el aspirador sin cables más viral del mercado por sólo 80 euros

La limpieza de casa es uno de los mayores quebraderos de cabeza para la mayoría de familias españolas. Toca barrer y fregar el suelo y la tarea se vuelve tediosa. Además, de ser la más engorrosa, es de las menos gratificantes ya que una vez terminada la faena, nos toca esperar hasta que se seque por completo. Sin embargo, Aldi nos trae la solución perfecta.

La cadena de supermercados alemana sorprende todas las semanas a sus clientes con el lanzamiento de numerosas ofertas a un precio realmente económico. En sus lineales se pueden encontrar productos de todo tipo con una inmejorable relación calidad precio. Precisamente, la última novedad que ha desatado la locura es esta aspiradora 2 en 1.

Se trata de un aspirador sencillo, que está tirado de precio y que destaca por tener una potencia de 140 W con una capacidad de 0,55 litros. Llega, además, con una pantalla LED y dos niveles de potencia.

Aspirador vertical. Aldi.

Pero eso no es todo, y es que esta aspiradora es totalmente inalámbrica, es decir, no necesita estar enchufada cada vez que la uses. Tan solo es necesario ponerla a cargar cuando tenga la batería agotada o incluso antes de usarla.

Como viene siendo habitual en Aldi, el aspirador estará disponible en las tiendas de la cadena desde el sábado 28 de septiembre para todos los usuarios.

Además, este aspirador esconde una ventaja y es que puede ser utilizado de mano. El formato es completamente desmontable para que se pueda manejar con más soltura y su diseño estilizado permite que su cabezal llegue a todos los rincones sin que el usuario tenga que realizar un esfuerzo demasiado importante.

Su tecnología ciclónica mediante los filtros HEPA 13 permiten que el aspirador pueda limpiar la suciedad sobre todo tipo de superficies de forma más eficaz. Por supuesto, la autonomía del aspirador dependerá enteramente del modo de velocidad que se use.

Sin embargo, eso no es lo mejor. Aldi vende esta aspiradora por un precio realmente ridículo, tal y como podemos ver en la página web de la superficie, puede ser nuestra por solo 79,99 euros.

Si quieres hacerte con este aspirador puedes hacerlo en sus tiendas físicas ya que la cadena alemana no dispone de venta online. No obstante, debido a su bajo precio, es probable que se agote en cuestión de días, por lo que no debes pensártelo mucho.

Otros esenciales

La verdad es que no es la primera vez que Aldi desata la locura con una de sus novedades semanales. La cadena de origen alemán lanza cada semana todo tipo de productos con unos precios de escándalo.

De hecho, hace unos días debutó con la freidora de aire Ambiano, un electrodoméstico diseñado para cambiar la forma en la que solemos freír nuestros alimentos, consiguiendo reducir la asimilación de calorías y grasas por el exceso de aceite.

Esta oferta se convirtió en uno de los 'bombazos' del mercado, ya que cautivó a miles de clientes al tratarse de una oportunidad única. La freidora ofrece una gran funcionalidad por tan solo 39,99 euros.

Entre sus características destaca su capacidad de 3 litros y una potencia de 1.400 W. Además, alcanza una temperatura máxima de 200 ºC, perfecta para preparar una amplia variedad de alimentos como patatas fritas o nuggets de pollo.