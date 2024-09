Apple habría comenzado a fabricar chips para el iPhone en EEUU: así escapa del conflicto entre China y Taiwán

Hace años, desde el mandato de Trump, que el gobierno de Estados Unidos presiona a sus compañías tecnológicas como Apple para trasladar sus fábricas a suelo nacional, más en el caso de componentes clave como los chips o procesadores. Este proceso habría comenzado con la fábrica de TSMC en Arizona que estaría ya produciendo los chips A16 de Apple, los cuales integrarían productos que se podría vender en el futuro en España como los iPads o el iPhone SE.

El periodista de Bloomberg, Tim Culpan informa en un artículo en la plataforma Substack, que los chips A16 han comenzado a fabricarse en Arizona. El objetivo es proporcionar procesadores con procesos de fabricación a 5 nanómetros. Todo ello con un beneficio añadido: escapar de las tensiones entre China y Taiwán acaecidas en los últimos años. Apple, por otro lado, planea fabricar los nuevos iPhone 16 en India para depender menos de la producción masiva en China.

La presión de la administración estadounidense perseguía que Apple se separara de su socia Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (o TSMC). Esto no ha ocurrido, pero sí ha conseguido trasladar parte de la producción a suelo nacional. Las diferentes naciones se encuentran actualmente en una competencia por controla la producción de los chips. Aún no está claro si este cambio de localización puede suponer un aumento del coste y por lo tanto del precio de los dispositivos de Apple.

El SoC A16 de Apple debutó por primera vez hace dos años en el iPhone 14 Pro. Este modelo se está fabricando actualmente en la Fase 1 de la Fab 21 de TSMC en Arizona en cantidades pequeñas, pero significativas, según han informado fuentes cercanas. Por ahora, estos chips solo se utilizan en los iPhones 14 Pro y 14 Pro Max, y 15 y 15 Plus, pero es posible que acaben formando parte de otros modelos como iPhone SE, que podría basarse en el iPhone 14 y llegar el próximo año.

iPhone 15 Plus (izq.) y iPhone 15 (der.) Jose Verdugo Omicrono

No obstante, no hay confirmación de en qué productos de la marca se instalarán los chips nacidos en Estados Unidos. Es posible que formen parte de los próximos iPads o el iPad Mini, que Mark Gurman, otro analista de Bloomberg, cree que se lanzarán alrededor de octubre.

Anunciada en 2022, la fábrica de TSMC en Arizona ha comenzado su actividad en 2024 como estaba previsto, se une así a la otra instalación que tiene la compañía en el estado de Washington. En ese mismo estado, otro de los proveedores de Apple, Amkor tiene previsto abrir un complejo muy cerca del de TSMC en Arizona.

Este otro fabricante se ocuparía de la tarea de packaging que consiste en aplicar en los chips una capa protectora y dejarlos listos para que se integren en las placas base. Aunque esta fábrica no se menciona en el artículo de Culpan.