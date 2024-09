Los AirPods Pro 2 podrán funcionar como audífonos: así potenciarán sonidos específicos en tiempo real

El lunes 9 de septiembre, sobre las 19:00 hora de España peninsular, Apple presentó al fin sus nuevos iPhone 16, unos teléfonos que se convierten en una cámara profesional para llevar siempre en el bolsillo. Pero no fue lo único que anunció la compañía de la manzana mordida, ya que también se mostraron los relojes Apple Watch series 10 y los nuevos AirPods 4 y AirPods Pro 2. Y sobre estos últimos hay una característica que a muchos se les pasó por alto: podrían funcionar como audífonos al potenciar sonidos específicos en tiempo real.

La empresa liderada por Tim Cook anunció durante su pasado evento una serie de prestaciones de los AirPods Pro 2 destinadas a ayudar a aquellos con problemas de salud auditiva, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) son más de 1.500 millones de personas en todo el mundo. Una de ellas servirá para utilizar los auriculares inalámbricos como audífonos de "grado clínico", según detalló Apple.

Concretamente, los nuevos AirPods Pro 2 podrán amplificar sonidos específicos en tiempo real. El gigante tecnológico detalló que entre ellos se encontraban las voces de las personas, lo que ayudaría a escucharlos correctamente a aquellos que cuenten con problemas auditivos. Una función que es realmente similar a los audífonos que se pueden comprar actualmente, solo que estos dispositivos son más caros que los cascos de Apple.

AirPods Pro

Sin embargo, cabe señalar que esta función todavía no está disponible. Y es que la compañía de la manzana mordida ha señalado que todavía no disponen de la certificación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). Aun así, Apple sí que ha confirmado que esperan poder hacerse con ella pronto. Esta no es la única característica interesante de los nuevos AirPods Pro 2.

Apple confirmó que sus nuevos auriculares inalámbricos también se podrán utilizar para realizar una prueba auditiva que dura aproximadamente unos cinco minutos a través de una aplicación para el iPhone, que estará disponible próximamente. Una prueba que ha sido desarrollada gracias a los conocimientos del estudio de audición del gigante tecnológico.

Y para ella la empresa de Cupertino (Estados Unidos) ha utilizado "datos del mundo real a gran escala". De esta manera, los AirPods Pro 2 emitirán una serie de sonidos y el usuario deberá pulsar sobre la pantalla del iPhone cada vez que lo escuchen para comprobar su nivel de audición. Más tarde, el teléfono ofrecerá una serie de resultados que los usuarios pueden guardarse en la aplicación de salud para enseñárselas al médico cuando acudan.