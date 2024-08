Samsung presenta Odyssey 3D: un increíble monitor gaming para jugar y ver películas en 3D sin necesidad de gafas

La Gamescom es una cita obligada para Samsung, hace años que presenta sus últimos monitores gaming cada verano en este evento celebrado en Colonia (Alemania), antes de traerlos a España. Esta 2024, Samsung ha sorprendido a los aficionados de los videojuegos allí congregados con un innovador monitor que permite ver en 3D sin necesidad de usar gafas.

Este 21 de agosto ha comenzado la Gamescom, hasta el próximo 25 de agosto. Allí se podrán ver en el stand de la marca coreana los nuevos modelos de las series Odyssey G8 y G9. Aunque, sin duda, la pantalla que va a acaparar todas las miradas es el Odyssey 3D.

Otras marcas también han barajado esta idea en prototipos de tablets para ver imágenes en 3D. Evitar tener que pasar horas usando unas pesadas gafas de realidad virtual como las Apple Vision Pro o las Meta Quest son uno de los objetivos marcados por la industria, aunque las principales empresas siguen apostando por la inmersión plena que ofrecen estos dispositivos frente a mirar una pantalla.

Odyssey 3D

El fabricante de teléfonos y televisores ha diseñado este monitor con tecnología de visualización de campo luminoso (LFD). Esta innovación consigue crear imágenes 3D a partir de contenidos 2D mediante una lente lenticular en el panel frontal. Esto, según explica Samsung, permite dirigir imágenes diferentes a cada ojo, consiguiendo que cualquier imagen en dos dimensiones salte de la pantalla hacia el espectador sin necesidad de que la persona soporte gafas especiales para este efecto.

A esta tecnología se suma el Eye Tracking y View Mapping, para mejorar el resultado. El Eye Tracking controla el movimiento de ambos ojos mediante una cámara estéreo integrada, mientras que View Mapping ajusta continuamente la imagen para mejorar la percepción de la profundidad.

Este monitor está disponible en dos tamaños: de 27 y 37 pulgadas. Se trata de un monitor con una pantalla de resolución 4K, con una alta frecuencia de actualización de 165 Hz y un tiempo de respuesta gris a gris (GTG) de 1 ms. El monitor está diseñado para cambiar del 2D al 3D con fluidez y dar una experiencia de juego ininterrumpida.

Odyssey 3D Samsung Omicrono

A parte de estas cualidades, Samsung informa que el monitor cuenta con diseño ergonómico y un soporte HAS que permite ajusta su altura a la vista, así como inclinarlo y girarlo. En términos de conectividad ofrece un puerto DisplayPort 1.4 y dos puertos HDMI 2.1. El monitor recibió el premio Best of Innovation en la categoría Gaming & eSports en CES 2024.

Nuevos Odyssey OLED G8 y G9

El año pasado Samsung presentaba las novedades en su gama Odyssey OLED G8. Está año continua renovando esta familia de monitores con tres nuevos modelos: Odyssey OLED G95SD, G93SD y G85SD. Estos monitores incorporan, como en modelos anteriores, la tecnología Samsung OLED Safeguard+ con la que evitar el sobrecalentamiento de los monitores.

Odyssey OLED G85SD Samsung Omicrono

Por su parte, la serie G9, integra resolución QHD dual (5.120 x 1.440), una relación de pantalla ultra ancha de 32:9, diseño curvo de 1.800R, Smart Hub, Gaming Hub y una frecuencia de actualización de 240 Hz y un tiempo de respuesta gris a gris (GTG) de 0,03 ms.

Por su parte, el nuevo modelos G8 es un televisor OLED de 34 pulgadas resolución QHD ultra ancha (3.440 x 1.440). Su relación de pantalla es de 21:9 y también tiene un diseño curvo de 1.800R, Smart Hub, Gaming Hub. La frecuencia de actualización, por el contrario, de 175 Hz y un tiempo de respuesta GTG de 0,03 ms.