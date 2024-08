Adiós a las llaves: el genial invento que parece sacado de una película de ciencia ficción y cada vez usan más personas

Cuando salimos de casa, es habitual que hagamos repaso de los bolsillos y pensemos en si llevamos todo lo que necesitamos con nosotros. Con una mano comprobamos si llevamos el móvil, con la otra la cartera y nos queda hueco para saber si tenemos las llaves del coche o algún accesorio más que sepamos que necesitamos.

Sin embargo, hay algo más que necesitamos y a veces se nos olvida llevarnos. Son las llaves de casa. Con este elemento sucede una cuestión muy particular y es que cada vez están más cerca de desaparecer. Al menos tal y como las conocíamos hasta ahora. Las llaves tradicionales tienen los días contados.

Del futuro hasta el presente llega un invento increíble que parece más propio de las películas que de la vida real. Sin embargo, cada vez más personas lo utilizan. Las nuevas tecnologías tratan de hacernos la vida más fácil y este aspecto, el de abrir y cerrar las puertas, no podía ser menos. Este futuro ha llegado a las cerraduras con un detalle que puede acabar marcando la diferencia.

¿Qué invento sustituirá a las llaves?

Las nuevas tecnologías suelen llegar para hacernos la vida más fácil y para mejorar todo lo que tenemos alrededor. Sin embargo, a veces esperamos que estos avances lleguen solo en grandes cuestiones, pero lo cierto es que las novedades pueden afectar a cualquier ámbito de la vida. Sí, incluso al simple hecho de abrir y cerrar una puerta.

Lo que buscamos cuando cerramos una puerta es una cuestión básica de seguridad. Evitar que alguien entre donde no deseamos, principalmente para que no nos roben. Echando la llave, conseguimos ese propósito. Sin embargo, son un elemento tradicional que cada vez más pertenece a nuestro pasado y no a nuestro presente.

Generalmente, cada llave nos abre una puerta. Por eso, muchas personas se han puesto a darle vueltas al concepto de las llaves maestras. Un único elemento que nos abra todas las puertas. Pero este concepto sería todavía más interesante si esa llave maestra fuera un elemento que llevamos siempre encima como, por ejemplo, el teléfono móvil.

Una de las soluciones para acabar con este vestigio del pasado es apostar por las cerraduras digitales, las cuales están cada vez más implantadas en nuestra sociedad. Cada vez más personas apuestan por las cerraduras inteligentes, ya que pueden cambiar este mundo tal y como lo conocemos.

Con estos elementos podemos alcanzar un nivel de seguridad máxima y, a la vez, poner fin al problema de tener que llevar infinidad de llaves. Las de la puerta de la urbanización, la del portal, la del piso, la del garaje, la del trastero... pero con estos sistemas, en un único dispositivo podemos tener todo lo que necesitamos. Además, así nos ahorraremos perder nuestras llaves.

Una de las mejores opciones del mercado es la cerradura electrónica que podemos comprar en Amazon. Gracias a este invento, que parece más propio de las películas de James Bond que de la realidad, no necesitaremos llaves. Simplemente bastará con nuestro smartphone y con aplicaciones como Tedee GO. Una solución que nos aporta comodidad y que refuerza la seguridad de nuestros hogares.

Esta es una cerradura eléctrica automática para tener tranquilidad y que cuenta con una característica de desbloqueo automático para cuando vuelvas a casa. Además, al igual que le dejamos las llaves a un vecino para que pueda entrar a nuestra casa a regarnos las plantas o a recogernos un pedido, también podemos repartir nuestra llave virtual a nuestros conocidos compartiendo esta información en sus aplicaciones.

Al contrario de lo que piensan muchas personas, poner este tipo de cerraduras es muy sencillo, ya que no requiere de técnicos ni especialistas. Su instalación es instantánea. Basta con colocar el Tedee GO en la cerradura de cilindro actual con la llave puesta. Después, puedes configurarla con un video tutorial que viene con un código QR y actualizar tu puerta en minutos sin herramientas ni cambios invasivos.