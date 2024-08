Qué es el 'truco 123' del iPhone: la funcionalidad que permite aumentar su velocidad y sacar un mayor rendimiento

Muchas personas no podrían llevar a cabo su día a día sin su teléfono móvil. Sin embargo, hay veces que no podemos sacar todo el potencial que nuestros dispositivos nos ofrecen, generalmente porque no conocemos todos los límites y funcionalidades que tienen. Sucede de igual manera con algunas de las aplicaciones que nos descargamos.

La marca de teléfonos móviles que más solemos ver por la calle es iPhone. Los dispositivos de la marca de Cupertino han conquistado el mundo gracias a sus infinitas prestaciones. Sin embargo, a veces se nos resiste el hecho de sacarle todo el potencial que tienen porque no conocemos a fondo todos sus trucos, sobre todo con los modelos más nuevos o con las últimas actualizaciones.

Por ello, muchas personas se someten a una constante formación para descubrir qué nueva funcionalidad de su iPhone pueden explotar. Una de las más curiosas y que pocas personas conocen es el llamado 'truco del 123'. Un sistema de marcación especial que nos ofrece un acceso rápido a una herramienta muy útil.

¿Qué es el 'truco 123' del iPhone?

Uno de los puntos más relevantes de la mayoría de usuarios de dispositivos Apple, y en especial del iPhone, son los pequeños trucos ocultos que esconden. Estos no se anuncian abiertamente ni en los manuales de uso ni en las conferencias de presentación de los productos. Pero a poco a poco se van haciendo conocidos.

De hecho, muchos de estos atajos y usos especiales se descubren a través de blogs especializados. La mayoría de ellos persiguen una mayor funcionalidad del aparato en el día a día. El lanzamiento de cada nueva versión de iOS nos permite descubrir nuevos detalles en diferentes rincones de nuestro iPhone.

Muchos de estos atajos se encuentran en el teclado, la pantalla que usamos día a día para comunicarnos con otras personas y con el propio dispositivo. Uno de los trucos que pocas personas conocen y que ofrece una herramienta muy útil es el del 123.

Hay una tecla a la que se le conoce con este nombre, el botón 123. Se ubica en la parte inferior izquierda de nuestro teclado. La utilizamos a diario, ya que es la que nos permite alternar entre el teclado de letras y el de números y caracteres especiales. Ahí tenemos, por ejemplo, los signos de puntuación o interrogación.

El teclado del iPhone. iStock

Saber utilizar de manera eficiente esta funcionalidad del teclado nos permite ganar en productividad porque da la posibilidad de escribir mucho más rápido diferentes signos de puntuación. Para ello, se va a tener que mantener pulsado sobre la tecla 123 para intercalar entre letras y números/caracteres especiales.

La clave de este truco es que el teclado entre letras y caracteres especiales cambie solo sin tener que estar pulsando de uno a otro. Una vez hemos pulsado la tecla 123, solo hay que mover el dedo hacia el carácter especial que queramos usar sin levantarlo de la pantalla. Cuando ya se ha introducido, podemos quitar el dedo. Lo que conseguiremos es que se muestren de nuevo las letras automáticamente.

Parece un truco sencillo, pero supone un ahorro de tiempo considerable, especialmente para aquellas personas que trabajen directamente con su iPhone. Así podemos asistir a una conferencia o a una reunión y tomar notas de una manera mucho más rápida. Nos ahorramos activar y desactivar la función de este otro teclado.

Esta y otras funcionalidades del teclado son cuestiones innovadoras que Apple ha ido fomentando a través de sus últimas actualizaciones, dando mayor importancia a la posibilidad de escribir arrastrando el dedo por encima de la pantalla.