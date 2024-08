Filtran cómo serán los nuevos iPhone 16 Pro: colores más sobrios y espíritu continuista

Los iPhone 16 se siguen filtrando en España, y lo cierto es que sus grandes cambios de diseño también. Hace muy poco se filtraron los colores de los iPhone 16, con una nueva gama de tonos que iban desde los clásicos azules y negros hasta verdes, azules y rosas. El mismo leaker que dio a conocer estos colores ahora ha filtrado los de los modelos superiores: los iPhone 16 Pro y Pro Max.

Casi exactamente un día después de hacer lo propio con los iPhone 16 estándar, el filtrador Sonny Dickson ha mostrado los colores de los iPhone 16 Pro, casi de la misma forma, con modelos dummy filtrados. Cabe destacar que no habrá grandes cambios; los iPhone 16 Pro tendrán una gama de colores bastante similar a la de los iPhone 15 Pro actuales.

Básicamente, habrá 3 colores: blanco, negro y titanio, aunque como ocurría con los iPhone 16, en este caso los colores serán más oscuros e intensos. Muchos en los comentarios de Dickson se han quejado de la falta del color Rose Titanium (rosa titanio), lo cual se podría explicar de diferentes formas. Sea como fuere, ya hay tres colores 'confirmados'.

Los colores de los iPhone 16 Pro

La imagen de los modelos dummy de Dickson es casi idéntica a la que publicó hace escasas 24 horas, indicando así que estos modelos vienen de la misma fuente. Mientras que el blanco se queda casi igual, el negro y el titanio cambian ligeramente bajo la misma premisa que los iPhone 16: colores más intensos y apagados.

Actualmente, los iPhone 15 Pro y Pro Max cuentan con 4 colores: negro titanio, blanco titanio, azul oscuro y el color ya clásico del titanio natural, similar al dorado. El color blanco sería bastante más intenso en este nuevo modelo, y el negro y el titanio natural serían mucho más oscuros. Tanto, que el negro pasaría de ser un gris claro a un negro oscuro mucho más intenso.

Estos son colores que ya habían sido confirmados por otros filtradores y analistas, como Ming-Chi Kuo, que ya habló de esto anteriormente. Kuo especificó que efectivamente los iPhone 16 Pro tendrían los colores titanio rosa, titanio negro, titanio blanco y titanio natural. El titanio rosa sería el color estrella de esta nueva gama, mientras que los otros colores serían variaciones de tonos de los colores ya existentes.

Los usuarios han especulado por qué Dickson no ha mostrado el titanio rosa en su imagen. Es posible que Apple no haya acabado de desarrollar este nuevo color, ya que recordemos que es una versión de color totalmente nueva, o que todavía no se hayan creado los modelos dummy con este color. Habrá que esperar a los siguientes meses para ver si finalmente esta versión se hace realidad.