Astro, el robot doméstico de Amazon, será exclusivo para casa: adiós a vigilar las instalaciones de empresas

El robot Astro tiene menos de un año de experiencia como vigilante de seguridad y ya se despide de esta profesión. Impulsado por Alexa, este dispositivo se pensó en un primer momento como asistente para el hogar, pero a finales de 2023 se decidió que también podría seguir los pasos de otros robots patrulleros como el perro de Boston Dynamics. Ahora Amazon tendrá que realizar importantes reembolsos a las empresas que habían invertido en este equipo de vigilancia.

Astro for Business se cancela. El próximo 25 de septiembre estos robots con ruedas y pantalla dejarán de funcionar como vigilantes, una tarea que también ofrece en las casas. "Para acelerar nuestro progreso y la investigación continua para hacer de Astro el mejor robot para el hogar, hemos tomado la decisión de dejar de brindar soporte a Astro for Business (Astro para negocios, en inglés)", ha informado la compañía a The Verge.

El gigante de las compras online promete que los servicios de Astro en los hogares seguirán habilitados. Todos los esfuerzos, incluido los empleados dentro del proyecto, se enfocarán ahora en este ámbito, Astro for Home (Astro para el hogar, en inglés). GeekWire afirma que no habrá despidos, pero una portavoz de la empresa aclara que no se pueden reutilizar los robots para empresas en dispositivos para el hogar, por lo que su tecnología será reciclada.

Robot Astro en su versión para empresas. Amazon Omicrono

La compañía no ha indicado cuántos Astro for Business ha vendido ni cuál es el motivo de esta decisión. Por lo general, los robots patrulleros de la competencia ofrecen un diseño que les permite moverse con agilidad por terrenos complejos, subiendo escaleras, por ejemplo, algo que Astro no puede hacer. Amazon está enviando correos a sus clientes empresariales para explicar el cierre del programa y donde explica que emitirá automáticamente reembolsos completos por el robot de 2.349,99 dólares (2.177,09 euros), más un crédito de 300 dólares (277,93 euros al cambio).

Además de su precio inicial, este programa para empresa integraba una suscripción de 99 dólares mensuales que permitía al robot notificar incidentes a Ring directamente y retransmitir lo que ve el robot a dicha empresa. Esta es la principal diferencia con el modelo doméstico, pues el hardware sería el mismo. Incluso en los hogares Astro también puede reconocer intrusos en la casa y avisar a los dueños cuando estén fuera.

Astro, el robot doméstico de Amazon. Chema Flores Omicrono

El robot Astro for Home todavía figura como un producto Day 1 Edition, lo que significa que se comercializa bajo un programa de invitación con el compromiso de los consumidores de dar feedback del desarrollo. Una forma de introducirlo al mercado a pequeña escala para poder probar de lo que es capaz, pero al mismo tiempo siendo conscientes de que este es un punto de partida, no la versión de masas.

En 2023, la empresa aumentó su precio a 1.599,99 dólares (1.482,33 euros), casi 600 dólares más de lo indicado para los primeros usuarios. A este sector se están sumando otras empresas de renombre como Apple, que ya trabaja en su propio robot doméstico o Samsung con su modelo Alfie. Todos apuestan por el impulso de la inteligencia artificial y la rápida evolución de sus asistentes virtuales para hacer más interactivos y útiles a estos pequeños mayordomos mecánicos.