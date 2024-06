La báscula inteligente de Lidl que arrasa en España: para saber si estás en forma por menos de 12 euros

La tecnología evoluciona a diario consiguiendo simplificar muchos aspectos de la vida, como mantenerse en forma. El uso de relojes inteligentes y aplicaciones con tutoriales para hacer ejercicio se une a básculas capaces de aportar un análisis del cuerpo más detallado. Además, estos modelos más modernos se pueden encontrar a precios muy asequibles. Si en el catálogo de Lidl hay climatizadores para poner en una mesa o potente lijadora en húmedo y en seco, no es de extrañar encontrar también chollos como esta báscula inteligente por menos de 12 euros.

La cadena de supermercados sigue aplicando rebajas a diferentes productos como esta báscula o su robot de cocina que en julio tiene una oferta especial. Hace tiempo que la báscula se encontraba por 21,99 euros, pero ahora un descuento del 40% ha dejado su precio en 11,99 euros. Se puede conseguir en tienda o a través de su web.

El modelo Health For You fabricado por SilverCrest ofrece no solo medición de peso corporal, sino que también aporta datos sobre por ejemplo la cantidad de calorías diarias recomendadas a consumir, el porcentaje de grasa o de agua. Se puede comprar tanto en blanco como en negro y soporta un máximo de 180 kilos.

Báscula inteligente de Lidl Lidl Omicrono

Por fuera, es una báscula extremadamente sencilla. Tiene unas medidas de 30 x 2,5 x 30 centímetros, y usa una plataforma de vidrio de 6 milímetros. Los electrodos están recubiertos en acero inoxidable cepillado y se puede usar tanto sin la aplicación como la aplicación HealthForYou, disponible para smartphones.

Para poder vincular la báscula con la aplicación móvil, este dispositivo incorpora Bluetooth, así se transfieren todos los valores de medición, permitiendo a la aplicación mostrar gráficos de los mismos y recomendaciones personalizadas para cada miembro de la familia. Hasta 8 usuarios pueden utilizarla y guardar 30 mediciones en cada perfil, para un mes entero.

Báscula inteligente. Lidl Omicrono

Sin usar el móvil, dispone de 3 botones con sensores que sirven para usar la báscula de forma convencional, aunque funciona de forma automática cuando una persona se posa sobre ella. También cuenta con apagado automático para ahorrar energía. Y funciona a base de pilas, que vienen incluidas con la compra.

Tiene 5 niveles de actividad para realizar análisis más precisos y se pueden establecer medidas de peso en kilogramos, libras o stones. Incluye indicaciones de sobrecarga de peso de más de 180 kilos y de la necesidad de cambiar las pilas de vez en cuando. Si bien es cierto que la aplicación es sencilla, recopila los datos principales del usuario, como una suerte de aplicación de salud dedicada.

Puede medir el peso, pero también la grasa corporal y los niveles de agua corporal. No falta la indicación de la masa muscular, la masa ósea y la cantidad de calorías que hay que tomar de forma recomendada. Todo ello lo muestra en una sencilla pantalla superior que no interfiere con el resto del cuerpo de la báscula.