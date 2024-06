El revolucionario mechero solar para tener fuego al instante y en cualquier parte

Gracias a la excelente posición geográfica de España, el sol y la energía solar se han convertido en uno de sus mejores recursos. Gracias a la creación de materiales que disparan el rendimiento de los paneles solares o los inventos para que estas placas sigan al Sol, el mercado de las renovables está en alza. Lo que muchos no esperaban es que el Sol también se pudiera usar con un mechero solar.

Es probable que haya escuchado hablar del mechero solar Solar Brother, un dispositivo de construcción sencilla pero que ha hecho acto de aparición en redes sociales como TikTok o Instagram. La idea detrás de este mechero solar es sencilla; usar unos cristales laterales para redirigir los rayos del Sol y reflectar su luz sobre un objeto enganchado a una pinza.

De esta forma y usando este pequeño aparato, es posible encender cualquier cosa con tan solo apuntar el Solar Bother contra el Sol. Es tremendamente económico debido a su sencillez y sobre todo porque pese a lo ingenioso que es, depende enormemente de que haya buenas condiciones de luz para funcionar. Cuesta apenas 14,95 euros en Amazon.

Solar Brother, el mechero solar

Lógicamente, el procedimiento a seguir es muy sencillo. El 'mechero' consta de una pinza central y dos placas reflectantes de cristal con espejos parabólicos a los lados que se abren como si fuera un móvil al estilo concha. Primero se inserta en la pinza lo que se desea encender y luego se abren ambas placas. Se apunta al Sol y en unos segundos, este prende el objeto.

Las pinzas centrales que sujetan el objeto son extensibles, por lo que es posible incluir todo tipo de objetos de tamaño reducido. Se puede poner desde papel hasta madera, y su diseño permite que el usuario no sufra daño de ninguna clase al usarlo. Esto es gracias a que los rayos del Sol se redirigen a un único punto, y no reflejan directamente a la mano del dueño.

Dispositivo Solar Brother. Solar Brother Omicrono

El Solar Brother es una herramienta que usa energía 100% limpia y solar, y que tarda poco en hacer efecto. Es fácil entender que el grado de efectividad dependerá exclusivamente de la cantidad de Sol que haya y sobre todo del material que se quiera prender. No funciona de noche, y no parece ser muy útil cuando quedan pocas horas de luz, algo que no es demasiado problema en España.

El mechero promete encender el material en apenas 3 segundos, y destaca por un diseño ultraligero de apenas 12 gramos. Si bien este es un producto que lleva en circulación desde hace unos años, las redes sociales han impulsado mucho su presencia, y se ha convertido en una sensación en TikTok y en otras plataformas.