La maceta inteligente para olvidarte de regar las plantas y tener un mini huerto dentro de casa

En plena ciudad no hay muchas personas que puedan tener su propio huerto, menos aún con las temperaturas extremas que está viviendo España por culpa del cambio climático. No obstante, estas dificultades climáticas y de espacio en casa no impiden poder cultivar algunos alimentos en tu cocina. Para eso han nacido los jardines hidropónicos domésticos como este de Plantone que da más libertad al usuario.

Plantone nació en 2018 y desde entonces ha confiado en la plataforma de crowdfunding, Kickstarter, para lanzar sus nuevos proyectos. De nuevo, en esta web se encuentra su nueva incorporación, el huerto Plantone 2.0 que cultiva 5 plantas diferentes partiendo de tierra y semillas normales. Su precio de preventa parte de 92 euros y se esperan las primeras entregas para el próximo mes de septiembre.

En esta segunda versión, se ha reforzado la tecnología y el diseño. Sigue admitiendo solo 5 plantas, pero con más posibilidades. Sin las restricciones de otros modelos que requieren el uso de materiales específicos para el cultivo y especies limitadas, este huerto casero permite que el usuario elija con más libertad.

Plantone 2.0 Plantone Omicrono

El agricultor doméstico solo tiene que rellenar las macetas con tierra y semillas que puede comprar en cualquier lado. Es posible agregar fertilizantes y ya solo hay que rellenar el sistema de riego con agua y conectar a la toma de corriente, para que la máquina haga su trabajo durante las próximas semanas hasta que se vean los frutos.

Con la electricidad de la casa, la torre de iluminación LED telescópica aporta la luz que las plantas necesitan para crecer sanas aunque no tengas ninguna ventana. Este modelo es ajustable para que las plantas puedan crecer más altas, también se puede regular fácilmente la intensidad de la luz.

Plantone 2.0 Plantone

Esa luz, elegida en el fabricante de LEDs de Samsung promete acelerar el proceso de crecimiento de las plantas, 14 días de proceso en pocos minutos, afirman. Tampoco supone un gran gasto, ya que la luz de Plantone consume alrededor de 0,12 KW de electricidad al día.

Plantone afirma que solo es necesario rellenar el tanque una vez al mes y el huerto hidropónico se encarga de suministrar la cantidad de agua necesaria automáticamente. Cada maceta se puede configurar en uno de los tres niveles de riego para satisfacer las necesidades de cada especia o alimento. Si te vas de vacaciones, es posible dejar el tanque preparado para aguantar 30 días adicionales de riego automático.

