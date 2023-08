El invento contra la sequía para jubilar al agua en botella: filtra bacterias y elimina microplásticos

El agua cubre alrededor del 71% de la Tierra, aunque sólo un 2,5% es apta para el consumo humano. Se trata por tanto de un recurso limitado que es fundamental para la vida en el planeta y la supervivencia de todos los seres vivos, por lo que es necesario cuidarlo y preservarlo. Aun así, hay zonas, incluso en España, donde su acceso es realmente complicado. Para terminar con este problema, el avance de la tecnología ha permitido la creación de diversos inventos, como una máquina que desala gastando un 90% menos de energía o una botella que convierte en potable el agua recogida de fuentes naturales.

En esta ocasión se ha creado un ingenioso invento, denominado Sawyer Micro Squeeze, que convierte cualquier agua en apta para beber. Y es que el verano es la época del año que muchas personas aprovechan para irse de vacaciones y un destino favorito suele ser la montaña, lugar ideal para desconectar de la vida en la ciudad y para realizar diferentes actividades, como senderismo. Una situación en la que filtrar el agua es una tarea muy importante; ya que se puede prescindir de la comida, pero el cuerpo humano necesita hidratarse. Y una de las tentaciones es coger agua de un lago o de un río, pero ésta nunca se debe consumir sin filtrar.

Filtrar el agua no potable es esencial en este tipo de escenarios, ya que si se consume tal y como se recoge puede provocar enfermedades graves. En primer lugar, existen impurezas mecánicas que no son visibles que pueden ser especialmente desagradables; mientras que esta agua sin filtrar también puede contener contaminantes químicos o biológicos que no se detectan ni con la vista ni por el sabor, y que pueden provocar diarreas. Asimismo, en algunas zonas es posible encontrar en el agua restos de pesticidas procedentes de los cultivos agrícolas circundantes. Por todos estos motivos, instalar un filtro es la mejor manera de beber agua de forma segura.

Elimina las bacterias

El innovador filtro de agua Sawyer Micro Squeeze, que se puede encontrar en Amazon y otros comercios online por apenas 59,99 euros, destaca por ofrecer un diseño ultraligero y fácil de guardar, ya que cabe perfectamente en la mano y apenas pesa 57 gramos. Por lo tanto, se convierte en un dispositivo sencillo para disfrutar de agua potable en cualquier lugar e ideal tanto para aquellos a los que les gusta hacer senderismo como para ir a campamentos y para que lo utilicen los servicios de emergencia.

También es un invento totalmente reutilizable, ya que puede filtrar hasta 360.000 litros de agua. Una de las principales características de este innovador filtro es que se puede conectar a un paquete de hidratación que viene incluido con su compra y a cualquier botella de agua de 1 y 2 litros del mercado, incluso aquellas de plástico desechables. Además, incorpora una pajita para poder beber directamente agua filtrada de una fuente de agua, como puede ser un río.

Una persona bebiendo del filtro en un río. Sawyer Product Omicrono

Esto es posible debido a que este invento cuenta con un sistema de filtración mecánica basado en diálisis médica, que es el proceso artificial mediante el cual se extraen los productos de desecho y el exceso de agua del organismo. Gracias a ello, este dispositivo puede eliminar hasta el 99,99999% de todas las bacterias conocidas y el 99,9999% de todos los protozoos, proporcionando agua pura y segura, según la compañía. También elimina completamente los microplásticos del agua.

El funcionamiento de este invento para convertir el agua en potable es sencillo. Al basarse en la tecnología de diálisis médica, el filtro tiene una filtración absoluta de 0,1 micras y contiene un conjunto de diminutas membranas de fibra hueca. De esta manera, el agua se extrae a través de las paredes del tubo hacia el interior mientras se atrapan las bacterias dañinas, microplásticos y protozoos en las paredes exteriores del tubo.

[El invento contra la sequía para jubilar al agua en botella: produce 30 litros de agua potable al día]

Mientras que su uso es incluso más simple todavía, ya que basta con llenar la bolsa de compresión incluida con agua de un manantial, colocar el filtro y beber de la tapa extraíble. En caso de tener una botella, ya sea de plástico o no, el filtro se puede enroscar cómodamente, siendo muy intuitivo y fácil de montar, por lo que no es necesario tener conocimientos especializaos para utilizar este invento.

Sometido a pruebas

Sawyer explica en la página del producto que una de las claves del diseño de su dispositivo es que las membranas de fibra hueca del filtro están totalmente envueltas y selladas para su protección, ya que en caso de no estarlo podrían ingresar patógenos dañinos. Aun así, la compañía también somete a cada uno de sus filtros a pruebas de rendimiento tres veces durante el proceso de fabricación.

Una persona colocando el filtro en un paquete de hidratación. Sawyer Product Omicrono

La primera prueba se lleva a cabo después de construir el elemento de fibra, mientras que luego esta misma se realiza otras dos veces después de ensamblar la carcasa del filtro con el objetivo de garantizar que no se escapen patógenos nocivos a través de la carcasa sellada o las juntas tóricas internas. Un filtro que puede producir agua limpia de lagos, ríos y arroyos de agua dulce; así como de grifos domésticos, de casa o de habitaciones de hotel mientras se viaja a cualquier país. Eso sí, no es apto para el agua de mar.

Además, la calidad del agua purificada con el filtro es alta, incluso supera los requisitos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) para agua pura, según la compañía. También resaltan que su misión es que todo el mundo merece tener acceso a agua limpia. Por ello, durante más de 10 años Sawyer ha trabajado con una serie de organizaciones benéficas e iglesias que tienen como misión ayudar a aquellas personas que carecen de acceso al agua potable. Y aquí su nuevo invento desempeña un papel fundamental para ayudar a todas esas personas a hidratarse en cualquier lugar.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan