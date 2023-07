El último bombazo de Carrefour: fin al aire acondicionado con este enfriador por 25 euros

El verano en España no da tregua alguna a los ciudadanos. Con zonas del país superando de forma holgada los 40 grados, el uso de dispositivos de climatización está siendo tan extendido que las ofertas en estos productos no paran de sucederse. Especialmente los enfriadores de aire pequeños, ya que son alternativas mucho más económicas que los aires acondicionados y son ideales para usuarios que teletrabajan, entre otros. Carrefour ha dejado a un buen precio uno de sus últimos modelos.

Hablamos del enfriador de aire Klindo, que en las Weekend Sales de Carrefour ha bajado de precio de forma considerable, pasando de 32,90 euros a tan solo 25. Es un enfriador de aire minúsculo y compacto, que como muchos otros funciona con un ventilador y un depósito de agua para enfriar el aire.

De nuevo, este Klindo destaca como otros por su tamaño y su capacidad de transporte. Cuenta con la suficiente potencia y versatilidad como para usarse en cualquier lugar, y debido a que se puede recargar, se puede usar por un período de tiempo de hasta 2 horas seguidas.

Un mini ventilador

Este es un ventilador en forma de cuadrado que cuenta con un depósito de 0,3 litros, y que cuenta con un ventilador trasero. Se le puede añadir hielo al depósito para aumentar la capacidad de enfriamiento sin ningún problema, consiguiendo que estancias reducidas o zonas concretas de la casa queden a una buena temperatura.

Debido a su tamaño y su potencia, es ideal para su uso en un coche, en un puesto de trabajo o bien para los usuarios que teletrabajan. También es posible ponerlo en una mesita de noche para refrescar por las noches tórridas que España está teniendo en los últimos meses.

Enfriador Carrefour Omicrono

Tiene un asa de transporte y una rejilla delantera que se puede regular en altura. El depósito trasero se puede retirar con facilidad, pudiendo rellenarse todas las veces que se requiera. Aunque tiene un tiempo de uso de 2 horas, tiene un problema; necesita al menos 4 horas para cargarse, algo a tener en cuenta a la hora de usarlo.

Por supuesto, no es posible esperar en este enfriado un rendimiento similar al de un aire acondicionado dedicado. No obstante, hay quienes no necesitan realmente más, sino que simplemente requieren de un pequeño aparato para refrescarles en sus horas más duras de la tarde. Esta es sin duda una gran opción.

