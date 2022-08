Lo último de Leroy Merlin es un potente ventilador de techo portátil perfecto para refrescar tu caravana

La ola de calor está causando verdaderos estragos en España. No solo es cuestión de calor sofocante para los ciudadanos, sino que se están dando algunos de los peores incendios de nuestra época moderna. Se están popularizando cada vez más los gadgets que buscan acabar con el calor, como este ventilador de techo portátil.

Leroy Merlin está vendiendo unos ventiladores de techo bastante compactos que son ideales para pequeñas estancias o rincones de la casa. Son de techo, pero no necesitan ningún tipo de instalación ya que son portátiles. Y lo mejor es que encima son baratos, ya que tan solo cuestan 29,99 euros.

Se pueden enganchar a cualquier superficie gracias a su asa y al ser portátiles, puedes encenderlos y apagarlos fácilmente con un simple botón. Ideal para acampadas en festivales, colgarlos en caravanas para tus escapadas y para usar en tu hogar para, por ejemplo, leer un libro en tu terraza.

Ventiladores de techo

Estos ventiladores cuentan con 3 velocidades distintas. Tan solo pesan 0,3 kilos y tienen un motor básico DC de 4W, con 5 aspas, e incluye un mando a distancia para no tener que pulsar el botón físico que tiene todo el rato. No tienen luz, por otra parte.

Se recomienda su uso en estancias de en torno a 12 metros cuadrados, y tiene unas medidas de 19 x 9,6 centímetros. Al estar catalogado dentro de la categoría Confort Sostenible de Leroy Merlin se puede alcanzar un ahorro de energía igual o superior al 60%.

Ventilador de Leroy Merlin Leroy Merlin Omicrono

Su modo de uso no tiene misterio alguno. Tiene una pequeña asa en la parte superior con un pequeño gancho que se puede acoplar prácticamente a lo que quieras. Es decir, que el ventilador goza de gran versatilidad, ya que no hace falta siquiera que lo enganches a un techo y orientarlo prácticamente como quieras.

Se puede comprar a través de la página web de Leroy Merlin o en tienda física. Las valoraciones del dispositivo son bastante positivas y pese a ser compacto, los usuarios afirman que goza de una potencia suficiente como para hacer frente al calor. Sin duda una opción ingeniosa, económica y versátil para todos los usuarios.

