Usuarios cargan contra Cecotec por fallos en sus electrodomésticos: "Me quemó la cara"

Desde hace tiempo las redes sociales se han convertido en uno de los medios que los usuarios utilizan para denunciar cualquier situación, como sucedió con el cambio del ruido blanco de Google que no dejaba dormir a los niños. En este caso, son los consumidores de los electrodomésticos Cecotec en España los que han usado estas plataformas para alertar sobre fallos en estos dispositivos y la falta de soluciones por parte de la compañía.

No es la primera vez que la empresa valenciana se ve envuelta en una situación parecida, ya que en el pasado mes de junio se reportó que sus robots aspiradores dejaron de funcionar por WiFi. Ahora las principales redes sociales se han llenado de comentarios en los que se alertan de una serie de fallos en los electrodomésticos de la firma, como productos que explotan o que llegan mal o no funcionan.

Los usuarios han decidido utilizar el hashtag #AfectadoCecotec en Twitter y Facebook para que todos aquellos consumidores que estén experimentando problemas con los electrodomésticos de Cecotec puedan darlo a conocer, ya que aseguran que la compañía, por el momento, no está ofreciendo respuestas ni soluciones.

"Me quemó la cara"

La situación es más complicada de lo que parece, ya que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también tiene registrados un total de 1.209 reclamaciones contra Cecotec. Además, en algunos casos estos fallos están ocasiones daños físicos a los usuarios, como una persona que asegura en Facebook que su robot de cocina Mambo "me quemó la cara haciendo el puré de mi hija".

Esta usuaria asegura en Facebook que estaba haciendo el puré de verduras siguiendo la receta del manual del robot de cocina cuando la tapa de la Mambo 6090 "salió disparada", lo que provocó que se quemara "la cara, el brazo y el pecho". Una queja que está acompañada de una foto en la que se puede ver las quemaduras que la máquina le había provocado, supuestamente.

Otros usuarios también apuntan hacia esa misma dirección, incorporando imágenes en las que muestran quemaduras en brazos y cuellos. Mientras que un usuario afirma que al poner la tapa de su triturador Cecotec al 5, ésta también salió disparada.

Los robots de cocina no han sido los únicos dispositivos que están generando fallos, sino que los consumidores también denuncian que los hornos, planchas y hasta los robots aspiradores están sufriendo averías importantes. Por ejemplo, se indica que la Conga de la compañía valenciana no funciona bien y, al parecer, antes de cumplir un año de vida comienza a dar problemas.

Sin respuestas

Otro de los principales inconvenientes que se están encontrando los usuarios es que al denunciar los problemas a la compañía no consiguen obtener respuesta alguna. "Llevo más de una semana intentando hablar con ellos por una avería en una Conga, y es imposible. Me remiten a una página para que deje mis datos para que se pongan en contacto conmigo, pero ni me han llamado ni nada. Me parece un servicio pésimo", señala un consumidor.

En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos contactado con Cecotec para conocer la situación, pero por el momento no hemos recibido respuesta alguna. En caso de hacerlo, actualizaremos. Los usuarios también han aprovechado para abrir una petición en change.org en la que solicitan a la empresa que, "ante la multitud de casos y reclamaciones manifestadas por defectos de fabricación, controlen tanto sus productos como su trato al consumidor y se haga valer la ley de garantía". Incluso piden "multas a la empresa si se siguen negando a cumplir lo señalado".

