Movistar se apunta al Black Friday: iPhone y televisores gratis a cambio de permanencia

Aunque aún quedan días para el Black Friday en España, prácticamente todos los comercios online del país están inmersos en campañas promocionales para celebrarlo. La siguiente en hacerlo es Movistar, que ha lanzado una oferta por la cual los usuarios se podrán llevar una selección de dispositivos totalmente gratis.

Concretamente los clientes que cambien a una modalidad superior de Fusión o los que realicen altas nuevas podrán llevarse dispositivos a 0 euros durante 36 meses seguidos. Eso sí, habrá unidades limitadas y la promoción acabará el día 22 de noviembre. Se tendrá que realizar de forma online, y se podrá acceder a este precio dependiendo de si se elige Fusión 0/Inicia, Fusión Selección/Pro o Fusión Total/Total Plus.

Movistar ha activado una lista de dispositivos a los que se podrá acceder a precio reducido. Obviamente no todos podrán estar rebajados a 0 euros, sino que otros tendrán rebajas en su precio mensual, por lo que tendrás que consultarlo dependiendo de qué tarifa escojas.

El Black Friday de Movistar

Algunos de los dispositivos que ofrece Movistar por 0 euros incluyen un televisor de Xiaomi Mi TV P1 de 32 pulgadas, un televisor Samsung también de 32 pulgadas con Smart TV o el Xiaomi Mi Watch. También habrá una oferta de teléfonos de todo tipo a escoger, como los Redmi Note 9 o los Redmi Note 10 5G.

Algunos de los dispositivos ofertados. Movistar Omicrono

No obstante, algunas de las mejores ofertas permiten a los usuarios llevarse una Xbox Series S blanca a casa, además de un Oppo Watch de 46 milímetros. También están disponibles smartphones como el Xiaomi Mi 10T de 128 GB, el Oppo Find X3 Lite o el Xiaomi 11 Lite 5G. En las modalidades más altas de Fusión también se encuentran televisores de gran formato, como el Xiaomi Mi TV P1 de 55 pulgadas.

Lógicamente, los aparatos más tope de gama aún tienen cierto coste, como el televisor LG de 55 pulgadas UP77006LB o el televisor Samsung QLED de 55 pulgadas, ambos por 12 meses. Otros smartphones, como los iPhone 12 rebajan su precio de 22 euros a 12 euros al mes, salvo el caso del iPhone 12 Pro de 128 GB, que pasa a costar 20 euros al mes.

Hay que seguir condiciones

El Black Friday de Movistar viene con una serie de condiciones. Se aplicará a las modalidades Fusión con dispositivo Fusión 0, Fusión 0 Profesional, Fusión Inicia, Fusión Inicia Infinito, Fusión Selección, Fusión Selección Plus, Fusión Pro, Fusión Pro2, Fusión Pro4, Fusión Total y Fusión Total Plus. Los usuarios que ya hayan recogido su dispositivo con Fusión o que procedan de clientes con modalidades superiores de Fusión contratadas no podrán acceder a las ofertas.

Para solicitar el dispositivo simplemente será necesario realizar la contratación online y recibirán un SMS de aviso con las instrucciones antes del 1 de diciembre. Este dispositivo estará de alquiler durante 36 meses con opción a compra por dicho coste de 0 euros.

