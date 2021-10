Samsung apuesta por el diseño: nuevas ediciones del Galaxy Z Flip 3 y Watch 4

Ha tenido lugar en España el último evento de Samsung, la segunda parte del Galaxy Unpacked. Tan solo un día después de los eventos de Apple y Google respectivamente, la firma coreana ha querido mostrar al mundo sus novedades, en este caso más orientadas a la personalización y al diseño.

Concretamente, en este Galaxy Unpacked Samsung ha mostrado una nueva edición de su Samsung Galaxy Z Flip 3 y nuevas ediciones especiales de los Galaxy Watch 4 y Galaxy Buds 2. Mientras que la primera es una nueva forma de personalizar a medida un Galaxy Z Flip 3, la segunda novedad se basa en Maison Ktsuné, la famosa firma lifestyle francesa.

Además de ello, Samsung ha querido hacer hincapié en la presentación de OneUI 4, la nueva versión del sistema operativo basado en Android 12 que llegará pronto a los Samsung Galaxy compatibles y que recoge algunas de sus mejores características.

Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition

Galaxy Z Flip 3 Bespoke. Samsung Omicrono

El primer anuncio se ha basado en el Samsung Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition. Este es el Z Flip 3 estándar que conocemos, pero con un giro de tuerca: a la hora de pedirlo, los usuarios podrán personalizarlo eligiendo el color de la parte trasera del dispositivo pudiendo conseguir hasta 49 combinaciones de colores. Y ojo, este dispositivo se hará a medida del usuario.

Y es que a diferencia de lo que ofrecen otros fabricantes que suelen permitir la personalización de sus aparatos mediante skins o cuestiones similares, Samsung modifica la parte trasera directamente cambiando el cristal a la hora de fabricar el dispositivo. Los usuarios pueden escoger qué colores quieren en un completo personalizador para realizar combinaciones de colores, pudiendo incluso elegir el color del marco.

Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition Samsung Omicrono

A la hora de comprar el Z Flip 3 los usuarios podrán optar por colores en la parte trasera aprovechando el diseño de doble tono del teléfono. Podrán poner un color azulado, amarillo, rosa, blanco o negro. El marco del teléfono también se podrá modificar, pudiendo ponerlo en negro o en plateado.

Según Samsung, se han probado miles de opciones de color y se han determinado las tonalidades que podrían complementar "perfectamente", independientemente de la combinación de colores que se usen. Junto a este servicio se ofrecerá otro para cambiar el color del teléfono de nuevo, llamado Bespoke Upgrade. Además, se añadirán más combinaciones para personalizar todavía más los dispositivos acogidos dentro de la gama Bespoke.

Ediciones especiales Maison Kitsuné

Galaxy Buds Maison Kitsuné Samsung Omicrono

Además, Samsung ha presentado nuevas ediciones especiales de sus dispositivos con Maison Kitsuné, una firma que mezcla moda y una identidad de marca pensada para el lifestyle. De hecho, esta empresa también está metido en el mundo de la hostelería con sus cafeterías y en el terreno musical, con su propio sello.

Más concretamente, Samsung ha lanzado versiones Maison Kitsuné de sus Galaxy Buds 2 y su Galaxy Watch 4. Como siempre, Samsung ha puesto especial mimo en los detalles, personalizando incluso detalles como las correas del reloj o los cables incluidos en las cajas. Por supuesto, el logo icónico de Kitsuné con el zorro estará presente en prácticamente todos los aspectos de los aparatos personalizados.

No llegarán a España

Samsung Galaxy Watch 4 Kitsuné Edition Samsung Omicrono

De momento, Samsung ha confirmado que estas novedades no llegarán a España por ahora, y no ha dado detalles sobre si algún día lo harán. Sea como fuere, no dejan de ser apuestas curiosas, especialmente teniendo en cuenta las presentaciones que Apple y Google han lanzado de forma previa al Unpacked de Samsung, con apuestas mucho más agresivas en el tema del hardware.

