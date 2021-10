Los próximos AirPods podrían tomarte la temperatura o corregir tu postura

Desde hace un tiempo, hemos visto en España como Apple se ha introducido poco a poco en el terreno de la salud. En sus últimas presentaciones vimos la llegada de Apple Fitness así como mejoras importantes en su aplicación Salud. Ahora le tocaría el turno a los AirPods, que están camino de ser unos dispositivos perfectos para la salud.

Según documentos internos de Apple a los que ha tenido acceso el The Wall Street Journal, la firma estaría planeando transformar los AirPods en unos wearables para la salud. De hecho, la empresa estaría barajando añadir a los AirPods funciones para monitorear la temperatura corporal, mejorar la audición e incluso corregir tu postura.

Aunque no está claro si Apple quiere traer esas novedades a los AirPods actuales o si por el contrario lanzará unos AirPods destinados al terreno de la salud, ya hemos visto como Apple ha estado mejorando los AirPods para convertirlos en audífonos y que ayuden a las personas con problemas de audición.

Mejoras para los AirPods

AirPods.

Según fuentes del WSJ, Apple ya estaría desarrollando una serie de prototipos de los AirPods que serían capaces de medir la temperatura corporal central de los usuarios desde el interior del oído. Además, los documentos internos revelan que podrían incluir un sensor de temperatura de muñeca en futuros modelos de los Apple Watch.

Pero ¿cómo funcionarían? Por ejemplo, los AirPods detectarían la mala postura del usuario usando sensores de movimiento, alertando a los dueños de los auriculares que su columna está mal posicionada. Además, gracias a la inclusión de la función que permite a los usuarios usar los AirPods como audífonos, Apple podría venderlos como tal, siendo más baratos que los audífonos tradicionales.

AirPods Pro

Ya el mes pasado supimos que Apple estaría realizando pruebas para que los iPhone detectaran afecciones mentales, como la depresión o el deterioro cognitivo. Por supuesto, es razonable pensar que estas nuevas funciones de los AirPods también se apoyarían en el Apple Watch para realizar esta monitorización de la salud mediante la aplicación dedicada de Apple.

Dificultades para Apple

Los documentos dejan claro que estas novedades no se llevarán a productos de consumo en el año 2020 e incluso las fuentes advierten de que todo esto podría no ver nunca la luz para los usuarios. Y no son pocas las dificultades que tendría Apple para regular sus AirPods como audífonos reglamentarios.

AirPods Pro con Conversation Boost Apple Omicrono

Para empezar, Apple necesitaría regular los AirPods para que estos fueran aprobados por las distintas entidades responsables en cada país. De hecho, ya en Estados Unidos Apple necesitaría una autorización para poder incluir solo algunas de estas funciones.

Además, el hecho de que los AirPods Pro no tienen una batería que dure todo el día, podría ser un impedimento para los auriculares. Eso sin contar las exigencias en cuanto a ergonomía o adaptación que estos mismos organismos podrían exigir a la compañía de Cupertino. Saldremos de dudas en el futuro. Lo que es inevitable es que Apple seguirá apostando por el mercado de la salud para expandir sus productos.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan