Revolución de Apple en 2022: nuevos iPhone, tres Apple Watch y rediseño del iPad Pro

Aún estamos resacosos del último gran evento de Apple, en el que se presentaron en España los iPhone 13, los Apple Watch Series 7 y los nuevos iPad. Hubo mucho que se quedó atrás, y todo apunta a que los de Cupertino aún se guardan un as bajo la manga. Es lo que propone Mark Gurman, periodista especializado en Apple.

Gurman, como ya es costumbre, comparte sus pesquisas en su propia newsletter, Power On. En ella, no solo detalla qué es lo que nos ha faltado por ver en el evento de Apple, sino qué parece estar guardándose la compañía de cara al año 2022. Y no es poco, ni muchísimo menos.

Para 2022, Gurman habla sobre nuevos Apple Watch, una renovación de los iPhone mucho más profunda y los ya rumoreadísimos MacBook Air de colores con Apple Silicon. Repasamos todo lo que tiene que decir el especialista en Apple sobre el porfolio de la compañía para el año que viene.

Qué nos depara el 2022...

Un MacBook Pro cerca de un cómic. Manuel Fernández Omicrono

Gurman no deja lugar a la imaginación. Razona que Apple presentaría no uno, sino hasta 3 modelos de Apple Watch. Se refiere claramente a los Apple Watch Series 8 así como una renovación del Watch SE. El tercero se podría referir a un Apple Watch rugerizado que ha estado rondando Internet en los últimos meses, aunque sin mucho recorrido.

No se olvida de los MacBook Air que ya vimos filtrados y que se asemejarían enormemente a los iMac M1 de 24 pulgadas con las mismas líneas de diseño y con una paleta de colores similar. Junto a ellos, también llegaría una nueva remesa de Mac Pros.

MacBook Pro. Manuel Fernández Omicrono

Sin embargo, este punto es algo conflictivo, debido a que se está especulando que esta renovación del Mac Pro aún montaría procesadores de Intel ante la necesidad de ese extra de potencia que los procesadores X86 pueden otorgar en tareas intensivas frente a los procesadores ARM de Apple. No obstante, podríamos ver un procesador de la gama M ultravitaminado que destacase por tener una buena cantidad de núcleos.

A todo este conjunto le siguen los AirPods Pro renovados y, sorprendentemente, Gurman menciona un iPad Pro con un nuevo diseño. Esto es curioso, debido a que Apple ha estado realizando importantes esfuerzos para equilibrar las líneas de diseño de sus iPad y sus iPhone, con los cantos planos siendo ya una constante en sus productos.

Touch Bar.

Por otra parte, también es cierto que se ha estado hablando de que los nuevos iPad Pro no solo montarían un nuevo chasis de titanio, sino que adoptarían una nueva parte trasera de cristal que, además de mejorar el acabado premium de la tablet, habilitaría por primera vez la carga inalámbrica en los iPad.

Finalmente, Gurman recuerda algunos de los rumores más sonados del año, como el dispositivo que combina lo mejor de los Apple TV y los HomePod con cámara para FaceTime o el del iPhone plegable. Además, recuerda que podríamos ver más pistas sobre las gafas de realidad mixta de la compañía.

... y para 2021

Pero Apple aún no ha acabado con el 2021. No son pocos los rumores que hablan de los nuevos MacBook Pros de 14 y 16 pulgadas que se cree que llegarían para finales de año y que estrenarían la primera renovación de los procesadores M1 de Apple, los M1X. Estos nuevos MacBook serían toda una revolución, estrenando puerto HDMI, puerto SD y recuperando el MagSafe. Todo ello con pantallas Mini-LED.

Estos MacBook se presentarían junto a los nuevos AirPods de tercera generación, que heredarían el diseño de los AirPods Pro actuales. Estos serían los dos últimos grandes lanzamientos de Apple, ya que Gurman no cree que la empresa tenga más que presentar si hablamos de presentaciones importantes.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan