Amazon estaría trabajando en un wearable con Alexa para niños

En el mercado podemos encontrarnos numerosos gadgets y dispositivos pensados para niños. En España tenemos incluso la capacidad de comprarles wearables a los más pequeños de la casa. Amazon quiere intentarlo por su cuenta con el desarrollo de un pequeño wearable para nuestros hijos que además llegaría con Alexa incorporado.

Según recoge Bloomberg, Amazon ya estaría en pleno desarrollo de un dispositivo con Alexa para niños. El aparato lleva planeándose desde 2020, momento en el que se propuso para engrosar la lista de dispositivos que se lanzarían en el año 2021, y parece que estaría cada vez más cerca de ser lanzado oficialmente al mercado.

Tendría el nombre en clave Seeker ('Buscador' en inglés) y entre otras características, incluiría GPS para realizar una localización del niño, activación por comandos de voz vía Alexa y estaría pensado para niños de entre 4 y 12 años, aunque se desconocen todos los detalles respecto al diseño y a sus características principales.

Alexa para niños

El wearable de Amazon costaría 99 dólares según estos rumores, y aunque no se sabe nada del diseño, es de esperar que tenga un cuerpo robusto y resistente, en la línea de lo que hemos visto en anteriores ocasiones respecto al hardware para niños. La idea detrás de este dispositivo sería permitir a los padres rastrear y localizar a sus hijos, además de poder chatear con ellos si lo necesitan, aunque esto último no estaría confirmado a ciencia cierta.

Además de este desarrollo, Bloomberg afirma que Amazon habría trabajado con Disney para crear un wearable llamado 'Magic Band', una suerte de pulsera inteligente que podría estar orientada a ofrecer contenido exclusivo de Amazon Kids Plus. El resto de detalles técnicos, como la batería o las capacidades extra que tendría este nuevo wearable son todo un misterio.

Prácticamente todas las empresas tecnológicas han intentado adentrarse en el difícil mundillo de ofrecer hardware para niños. Lo vimos con Fitbit y su Ace 3 y con la reciente llegada a España de imoo, firma especializada en esta clase de dispositivos. Incluso Apple, con el lanzamiento de su Apple Watch SE, trató funciones pensadas para la familia en su presentación. Todos con funciones para que los padres monitoreen a sus hijos.

No se sabe desgraciadamente cuándo aparecerá este dispositivo en el mercado, y sobre todo si llegará a España o no. Tampoco está claro qué tipo de novedades traerá respecto al software este wearable, aunque los informes de Bloomberg no tratan si Alexa recibirá junto a este lanzamiento nuevas funciones para los niños que usen este aparato.

