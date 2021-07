Los nuevos auriculares de Amazfit te ayudan a tener una postura correcta mientras trabajas

Los auriculares inalámbricos o true wireless se han convertido en todo un fenómeno en España. Y puede que al igual que los wearables, estos auriculares consigan poco a poco funciones de salud que pueden ser muy útiles en nuestro día a día. Amazfit está a punto de presentar unos nuevos auriculares con nuevas ventajas de este estilo.

Según podemos leer en TechRadar, Amazfit está a punto de presentar unos nuevos auriculares cuya principal característica sería advertirnos sobre nuestra mala postura trabajando. Analizará nuestra posición en nuestra silla, y en caso de no tener una buena postura, nos advertirá de ello pidiéndonos que la corrijamos.

Aún no tienen nombre, pero estos nuevos auriculares podrían constituirse como unos sucesores de los Amazfit PowerBuds del año pasado, y se estima que hereden sus principales funciones, como monitoreo de frecuencia cardíaca, monitoreo de salud general y modos de entrenamiento para ejercicio.

Nuevos auriculares inalámbricos

Persona sentada trabajando. Christin Hume en Unsplash Omicrono

La clave de estos nuevos auriculares de Amazfit es que se preocuparán por nuestro bienestar en más campos de lo que estamos acostumbrados. Según la propia Amazfit, estos futuros auriculares detectarán la posición de nuestra cabeza en relación a la columna cervical y estimarán una postura correcta para que podamos adoptarla. No se sabe cuán precisa será esta nueva función o si provocará falsos positivos.

No se sabe cómo nos informará de ello, si a través de la aplicación de nuestro smartphone o si por el contrario nos mandará un sonido. También es posible que nos envíe una vibración háptica, lo cual sería bastante útil para evitar interrupciones musicales o sonidos molestos en videollamadas, aunque esto no está confirmado.

Tal y como asegura Amazfit, estos nuevos auriculares "analizarán el volumen y los hábitos de escucha" para proteger nuestra capacidad auditiva, limitando el volumen si detectan que hemos pasado demasiado tiempo escuchando música muy alta. También se dispondrán a reproducir "ritmos" si se detecta una falta de movimiento demasiado prolongada, una función que de maneras similares también se encuentra en otros wearables de otras firmas.

Desgraciadamente, no hay más detalles sobre el lanzamiento de estos auriculares. Se espera que se puedan presentar en la próxima conferencia de Zepp, 'The Future of Health' que tendrá lugar el día 13 de junio. Tampoco sabemos precio, pero no sería raro que habláramos de una muy buena relación calidad-precio como ya es habitual en los productos de Amazfit.

También te puede interesar...