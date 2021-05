Xiaomi tiene un práctico esterlizador de chupetes para llevar a cualquier lado

Desde que la pandemia del coronavirus asoló España y al resto del mundo, no han sido pocos los fabricantes que han encontrado un auténtico filón en la preocupación de las personas por la higiene. Los productos de desinfección e higienización han copado los mercados. Y poco a poco vamos viendo variantes de esos mismos dispositivos pensados para los más pequeños de la casa.

Y si hablamos de gadgets curiosos, no podíamos hablar de otra marca que no fuera Xiaomi. La firma china tiene infinidad de dispositivos en su catálogo y uno de ellos no dejará indiferente a nadie: un esterilizador de chupetes portátil para cuidar la higiene de nuestro bebé.

Como siempre, Xiaomi ha puesto a la venta el aparato en su plataforma de micromecenazgo Youpin a un precio prácticamente absurdo, y usa la luz UV-LED ultravioleta para acabar con las bacterias y gérmenes del chupete. Hay que recordar que esto no garantiza la desinfección del coronavirus, ya que no se ha demostrado que dicha luz sea efectiva contra el SARS-CoV-2.

Esteriliza los chupetes

Esterilizador de Xiaomi. Xiaomi Omicrono

Puede parecer a broma, pero no lo es. Este es un pequeño esterilizador portátil fabricado por FIVE con el tamaño justo para un chupete para bebés. Su funcionamiento es muy sencillo; ponemos el chupete en su interior, cerramos la tapa del estuche y un sistema de luces ultravioleta elimina el 99% de los gérmenes y las bacterias del chupete, por todos sus lados.

El proceso tarda 5 minutos y funciona con una batería de 500 mAh, y dependiendo del uso conseguiremos una autonomía de hasta 40 días con una sola carga. Su carga es mediante USB, de tal forma que podremos cargarlo hasta con otros dispositivos, como ordenadores portátiles o baterías externas. De nuevo, la duración de la batería estará determinada por los usos que le demos al estuche.

Puede esterilizar muchas cosas. Xiaomi Omicrono

Obviamente el que se haya pensado para un chupete no quita que podamos usarlo para otras cosas. Si cabe dentro del estuche, podemos desinfectarlo haciendo uso del mismo proceso de desinfección. Por si fuera poco, el estuche tiene protección al agua y al polvo IP67, por lo que aguantará incluso si lo sumergimos en agua. Ideal para la llegada del verano.

Precio y disponibilidad

Desgraciadamente, el esterilizador de chupetes de Xiaomi está sujeto a la plataforma china de Youpin, por lo que actualmente no se vende fuera de China. Su coste en Youpin es de 74 yuanes, es decir, alrededor de 9 euros al cambio. Es de esperar que podamos comprarlo por importación si Xiaomi lo traslada a otras tiendas, como AliExpress.

