Intel contraataca con los procesadores para portátiles más potentes para videojuegos

Que no se diga que la competencia no ayuda al consumidor. Durante años, si queríamos un portátil decente la única alternativa que teníamos era uno con procesador Intel; daba igual si usábamos Windows o Mac.

Las cosas han cambiado mucho en muy poco tiempo. Por una parte, Apple apuesta ahora por sus propios procesadores M1 para los MacBook; y por otra, AMD por fin está a la altura de los mejores con sus Ryzen para portátiles.

Podríamos pensar que la gran perdedora de todo esto es Intel; pero la marca azul ya está reaccionando. Las limitaciones son las que son, hasta que llegue la revolución de Intel con nuevos procesos de fabricación y arquitecturas; pero mientras tanto, Intel se va a centrar en lo que sabe hacer mejor.

Nuevos Intel Tiger Lake-H

Intel tiene ahora mismo tres fortalezas, tres aspectos en los que es superior al resto: rendimiento en un núcleo, overclocking, y conectividad. Y los nuevos procesadores de Intel, con nombre código Tiger Lake-H, se centran potenciar esas ventajas, al mismo tiempo que demuestra mejoras en el resto de aspectos.

Nuevo Intel Core 11ª Serie H Intel Omicrono

En cuanto a lo primero, Intel presume del procesador para portátil más rápido del mundo en un único hilo; eso significa, por supuesto, que este sería el mejor procesador para videojuegos del mercado, ya que ese tipo de aplicaciones no suelen usar muchos núcleos e incluso pueden depender de de un sólo proceso en muchas situaciones.

Intel sabe muy bien que el sector gaming es el que más ha crecido en los últimos años; en concreto, la compañía ha notado una mayor demanda en lo que llama "portátiles finos para entusiastas". Es decir, máquinas de juegos, pero que no pierden su portabilidad. Además, la nueva gama también ofrece procesadores para portátiles de juegos "esenciales", con lo básico, y "halo entusiasta", que son básicamente ordenadores de escritorio con forma de portátil.

Con overclocking

La estrella de la gama es el nuevo Intel Core i9-11980HK, el que la compañía llama el mejor procesador de portátil para videojuegos, y por buenas razones. Para empezar, la K del nombre significa que está desbloqueado, y es posible hacer overcloking con Intel Extreme Tuning Utility para aumentar aún más la potencia; aunque si no sabemos mucho del tema, Intel Speed Optimizer será suficiente para sacar algo más de partido al procesador.

Intel Core 11ª Serie H Intel Omicrono

Este es un procesador para entusiastas, diseñado para ordenadores de gama alta con pantallas de FHD de 360 Hz, o 4K a 120 Hz, con gráficas dedicadas de otros fabricantes y configuraciones extremas gracias a las 20 líneas PCIe 4.0. Como resultado, el Core i9-11980HK presume de cifras muy buenas; comparado con el tope de gama de la pasada generación, vemos mejoras de hasta el 20% en juegos como War Thunder. La diferencia frente al Ryzen 9 5900HX sería incluso mayor, entre el 26% y el 21% en juegos como GRID y Troy.

Este procesador probablemente se convertirá en la referencia del mercado, pero donde Intel realmente puede ser una alternativa a tener en cuenta es en las gamas medias; antes hemos hablado de los portátiles "finos para entusiastas", y el modelo dirigido a estos usuarios será el i5-11400H, con un rendimiento muy similar al Ryzen 9 5900HS. Sin embargo, y como siempre decimos, estas pruebas fueron realizadas por la compañía y es importante esperar a ver qué ofrecen los fabricantes. Aún así, las expectativas son elevadas.

Mejor multitarea

La propia Intel no presume demasiado de multitarea con esta gama; a falta de probarlos, parece que los Ryzen seguirán siendo los reyes en ese aspecto concreto. Pero eso no significa que no haya mejoras: Intel afirma que, gracias a una nueva microarquitectura de núcleos Willow Cove el multihilo se ha mejorado en un 19% respecto a la generación anterior.

Gracias a esto, Intel presume de mejoras importantes en programas para creadores y profesionales. El procesamiento de imágenes ha mejorado en un 22%, la creación de vídeo, en un 20%, y la productividad, en un 14% respecto a los Intel Core de décima generación. Además, el ancho de banda entre componentes y CPU ahora es tres veces mayor, gracias a la adopción de PCIe 4.0. Los nuevos Intel Core H-Series también tienen capacidades de Inteligencia Artificial, además de decodificación de vídeo 4K60 por hardware.

Esperamos que los primeros fabricantes anuncien sus portátiles con los nuevos Tiger Lake-H en las próximas horas y días; una cosa está clara, el mercado está en el momento más competitivo de los últimos años.

Gama Intel Core H-Series