Samsung presentará su “Galaxy más potente” este mismo mes

Horas después de que Apple confirmara en España su nuevo evento que tendrá lugar el día 20 de abril, Samsung ha movido ficha. El día 28 de abril dará comienzo la Galaxy Unpacked, la presentación en la que veremos nacer, según Samsung, al "Galaxy más potente".

El anuncio llega acompañado de un pequeño teaser que si bien no nos muestra demasiado, nos da pistas de qué podemos esperar en ese evento. Hay varias posibilidades; una nueva tablet de Samsung para hacer frente a los iPad que presumiblemente veremos presentarse el día 20 o incluso un procesador móvil.

No se espera que se presenten los Samsung Galaxy plegables debido a que hace tan solo unos pocos días se rumoreaba que estos teléfonos llegarían más tarde, más que probablemente para realizar una sustitución al lanzamiento del Galaxy Note de este año que finalmente no se producirá.

Un nuevo Samsung Galaxy

Teaser del Samsung Galaxy Unpacked Manuel Fernández

El evento tendrá lugar el día 28 de abril a las 10 a.m ET, es decir, a las 16:00 hora peninsular española. Se podrá seguir desde el canal de YouTube de Samsung y a través de otras plataformas como su página web. No existen más indicios de qué presentará Samsung de la gama de dispositivos Galaxy.

Lo más lógico es pensar que se presentarán nuevos ordenadores portátiles o tablets ultrapotentes, ya que son los dos tipos de producto que entran dentro de la categoría de mayor potencia del portfolio Samsung Galaxy. De hecho, hace un tiempo que los Galaxy Book de Samsung necesitan una actualización, especialmente con los procesadores de undécima generación de Intel recién lanzados al mercado.

Galaxy Book 2.

Por ende, podríamos esperar unos Galaxy Book con los nuevos procesadores Tiger Lake de undécima generación de Intel, con la nueva serie H en el caso de los modelos más tope de gama. Algunos rumores hablaban hace semanas de unos nuevos Galaxy Book Pro, con pantallas OLED de 13,3 y 15,6 pulgadas y con añadidos como el soporte para el S-Pen. Incluso se ha barajado la existencia de un futuro modelo Pro 360, con conectividad 5G y pantalla táctil.

No será hasta el día 28 o en días anteriores al evento cuando sepamos realmente qué se presentará. También es probable que se den filtraciones en semanas anteriores al evento, lo que nos dará una idea total de qué esperar de este evento de Samsung.

